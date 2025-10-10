Взрыв в гараже под Волгоградом: двое погибли, пострадали дети
В Волгоградской области мужчины погибли, пытаясь разобрать боеприпас
В Волгоградской области двое мужчин погибли при попытке разобрать найденный снаряд. Инцидент произошёл в посёлке Степной Ленинского района. Об этом сообщает SHOT.
Хозяин дома вместе с приятелем решили распилить боеприпас, чтобы сдать металл. Однако в процессе произошёл взрыв.
Оба мужчины погибли на месте, а осколками задело нескольких человек, включая детей. На месте трагедии работают следователи и эксперты. По факту гибели возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». Обстоятельства происшествия устанавливаются.
