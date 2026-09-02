Хайповая тарзанка в Дагестане парализовала москвичку

02 сентября 2026, 12:36

Москвичка получила ушиб спинного мозга при прыжке с тарзанки в Дагестане

Фото: Istock/Vulkanov

Москвичка получила частичный паралич после прыжка с популярной тарзанки в Дагестане. Как сообщает Telegram-канал SHOT, инцидент произошёл 31 августа над Сулакским каньоном.