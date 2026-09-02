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Хайповая тарзанка в Дагестане парализовала москвичку

Москвичка получила ушиб спинного мозга при прыжке с тарзанки в Дагестане
Фото: Istock/Vulkanov

Москвичка получила частичный паралич после прыжка с популярной тарзанки в Дагестане. Как сообщает Telegram-канал SHOT, инцидент произошёл 31 августа над Сулакским каньоном.



41-летняя пострадавшая рассказала, что подобные прыжки стали вирусными в интернете из-за того, что инструкторы пугают участников и неожиданно сталкивают их вниз. По её словам, с ней поступили аналогичным образом.

Сразу после прыжка москвичка почувствовала резкое ухудшение самочувствия: возникли затруднения с дыханием, пропал голос, она перестала ощущать руки. Медики доставили туристку в больницу, где диагностировали ушиб спинного мозга. В настоящее время потерпевшая не может подниматься с постели. Врачи оценивают срок восстановления в шесть месяцев.

Представители дагестанской компании-организатора признали свою ошибку, навещали пациентку в медучреждении и перечислили ей денежную компенсацию. Женщина по профессии остеопат, занимается акробатикой и ранее совершила семь прыжков с парашютом.

Ольга Щелокова

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