Пенсионер из Белёва работал курьером у телефонных мошенников
В Тульской области завершилось расследование дела 66-летнего жителя Белёва. Как сообщает Telegram-канал «Тула Жесть», пенсионер участвовал в работе группы телефонных мошенников в качестве курьера.
По версии следствия, аферисты обзванивали пожилых граждан в Тульской, Брянской и Орловской областях. Они запугивали собеседников уголовным преследованием за финансирование терроризма. В ходе разговоров злоумышленники требовали передать наличные для «решения вопроса».
Мужчина из Белёва представлялся жертвам «сотрудником службы безопасности» и лично забирал у них деньги. Общая сумма полученных таким способом средств превысила 2,6 миллиона рублей. Часть денег курьер передавал сообщникам, а часть забирал себе. Правоохранители пресекли эту деятельность.
Судья назначил пенсионеру наказание в виде штрафа в размере одного миллиона рублей. Кроме того, по искам прокуратуры суд взыскал с него в пользу двух потерпевших ещё более одного миллиона рублей в качестве компенсации ущерба.
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