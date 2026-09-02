Пенсионер из Белёва работал курьером у телефонных мошенников

02 сентября 2026, 12:00

Фото: Istock/Dima Berlin

В Тульской области завершилось расследование дела 66-летнего жителя Белёва. Как сообщает Telegram-канал «Тула Жесть», пенсионер участвовал в работе группы телефонных мошенников в качестве курьера.