В Петербурге двое четырёхлетних детей сбежали из детсада через сломанную калитку
В Санкт-Петербурге двое четырёхлетних воспитанников детсада утром 1 сентября самостоятельно покинули территорию во время прогулки. Об этом сообщает телеканал «78».
Мальчики открыли калитку, вышли на улицу, пересекли два перекрёстка, перешли мост через Смоленку и дошли до магазина у метро в трёх остановках от садика.
Продавщица заметила детей и вызвала полицию. Беглецов доставили в отделение, инспекторы связались с родителями. Никто не пострадал. Родные несовершеннолетних утверждают, что калитка не работала около недели, хотя они обращались к администрации. Починили её только после побега.
Мать одного из мальчиков сообщила, что руководство сада оповестило её о пропаже уже после того, как детей нашли. Прокуратура Василеостровского района начала проверку. Ведомство установит все причины и обстоятельства, а также проверит соблюдение законодательства о правах детей.
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