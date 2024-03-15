Пьяный водитель без прав устроил страшное ДТП в Волхове

В Приморском крае прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, который в составе организованной преступной группировки (ОПГ) вывез из России в Китай древесины более чем на миллиард рублей. Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на источники в ведомстве.