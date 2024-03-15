Пьяный водитель без прав устроил страшное ДТП в Волхове

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Авария произошла в ночь на 15 марта на Новоладожском шоссе. Двадцатилетний юноша в состоянии алкогольного опьянения решил покатать друзей на своём ВАЗ 2114, об этом сообщает издание «Фонтанка».
По данным следствия, вместе с водителем в автомобиле находилось еще четыре человека. Подъезжая к улице Вали Голубевой, юный лихач не справился с управлением, съехал с дороги и на полной скорости врезался в дерево.
По итогам освидетельствования водителя на состояние алкогольного опьянения на месте происшествия было выявлено 0,826 млг/л алкоголя. Кроме того, оказалось, что у инициатора идеи покататься вовсе не имеется водительских прав. Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ («Нарушение ПДД»), нарушителя отправили в изолятор временного содержания.
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«В результате ДТП 21-летний пассажир отечественного автомобиля скончался на месте происшествия, еще одна пассажирка — 17-летняя девушка в состоянии средней степени тяжести госпитализирована», — сообщили в ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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Мария Федоровцева