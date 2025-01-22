В российском регионе начали выплачивать деньги за видеосъемку нарушений ПДД

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В Татарстане начали выплачивать деньги по системе «Народный инспектор» за видеосъемку нарушений ПДД, жителям перевели уже 95 тысяч рублей. Об этом заявил замминистра цифрового развития республики Илья Начвин, сообщает «Татар-информ».
«По его словам, сумма пока небольшая, но это потому, что есть определенные сроки подтверждения и много заявок еще находятся на рассмотрении. Кроме того, часть заявок отсеивается на стадии модерации из-за недостаточного количества доказательств», — пишет издание.Напомним, пользователи могут регистрировать правонарушения с помощью приложения. Видео отправляются в отделы Госавтоинспекции, где их изучают специалисты. Вознаграждение составляет 50% от половины наименьшей суммы административного штрафа или 25% от полной суммы штрафа.
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