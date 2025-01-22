Загруженность дорог в Подмосковье утром 22 января составила четыре балла

Видео: пресс-служба МТДИ МО
На четыре балла из десяти возможных оценивается степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро среды, 22 января, основные пробки наблюдаются при движении по направлению к Москве на двух федеральных трассах и тринадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом отмечаются на трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дороги Подмосковья сегодня утром выехали 937 тысяч машин, что на один процент больше, чем в среднем в прошлом месяце.
Читайте также:
В Минтрансе Подмосковья рассказали, как аварийность в регионе снизили на 30%
Проезд по Мытищинской хорде станет платным с 22 января
Метро в Долгопрудном: станция «Физтех», планы развития метрополитена в городе
Лев Каштанов