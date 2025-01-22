Загруженность дорог в Подмосковье утром 22 января составила четыре балла

В течение 2024 года на территории Одинцовского городского округа было введено в эксплуатацию 36,5 тысяч квадратных метров торговых площадей стационарных предприятий розничной торговли, включая торговые центры, сетевые магазины и розничные точки. Муниципалитет является лидером среди всех округов по количеству новых торговых объектов, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.





По информации Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, в прошлом году было введено в эксплуатацию 285,5 тысяч квадратных метров торговых площадей. Лидерами по этому показателю стали Богородский городской округ и Долгопрудный — там было построено 26,1 и 16,8 тысяч квадратных метров соответственно.



Кроме того, в министерстве отметили, что розничная торговля является одним из ключевых секторов экономики региона.