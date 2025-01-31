В российском регионе начнут платить за рождение детей

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В Мамадышском районе Татарстана ввели новую выплату — 10 тысяч рублей за рождение детей. Об этом сообщает «Татар-информ». Для семей бойцов СВО, как отмечается, выплата будет вдвое больше — 20 тысяч рублей.
«Одно из главных условий получения выплаты: ребенок должен быть рожден в семье, которая проживает в Мамадышском районе, и рождение должно быть зарегистрировано отделом ЗАГС исполкома района. Средства выделяются из муниципального бюджета», — приводят в издании заявление администрации.В материале указывается, что с начала 2025 года в муниципалитете родились 12 детей. Десять из них родились в многодетных семьях, причем в двух — это был седьмой ребенок, а в одной — пятый. Один ребенок появился на свет в семье участник СВО. Все семьи получат от 10 до 20 тысяч рублей.
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