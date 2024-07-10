В Японии впервые арестовали россиянина по подозрению в обходе санкций

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В Японии арестовали россиянина, подозреваемого в обходе санкций. Об этом РИА Новости сообщили в российском генконсульстве в Осаке.
Отмечается, что россиянина подозревают в незаконном экспорте гидроциклов и других товаров в Россию в обход санкций.
Генконсульство уведомлено о произошедшем и держит ситуацию на контроле.
Японские СМИ пишут, что подозреваемым оказался 38-летний гражданин России, представитель одной из торговых компаний с офисом в Осаке. Он, согласно материалам дела, в январе прошлого года в обход антироссийских санкций экспортировал на родину двигатели для кораблей, подержанные мотоциклы, гидроциклы и иную технику.
Данный случай стал первым в Японии по обвинению в экспорте товаров в Россию в обход санкционных ограничений.
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Генконсульство уведомлено о произошедшем и держит ситуацию на контроле.
Японские СМИ пишут, что подозреваемым оказался 38-летний гражданин России, представитель одной из торговых компаний с офисом в Осаке. Он, согласно материалам дела, в январе прошлого года в обход антироссийских санкций экспортировал на родину двигатели для кораблей, подержанные мотоциклы, гидроциклы и иную технику.
Данный случай стал первым в Японии по обвинению в экспорте товаров в Россию в обход санкционных ограничений.
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Анастасия Чинкова