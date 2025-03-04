В российском регионе произошел скачок разводов из-за подорожания их оформления

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В российском регионе зафиксировали скачок разводов из-за подорожания госпошлины на их оформление. Об этом сообщила начальник татарстанского управления ЗАГС Гузялия Сагитова, передает «Татар-информ».
Всплеск расторжения браков произошел в Нижнекамске, где за декабрь заявления подали 269 семей, что составляет 14% от общего годового количества. Одной из причин Сагитова назвала повышение с 1 января стоимости госпошлины с 650 рублей до 5000 рублей.
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«Более половины разводов пришлись на первые 10 лет супружества. Особенно тревожит тенденция разрыва отношений уже в первый год совместной жизни — в 2024 году 50 семей (почти 5% от общего числа разводов) расторгли брак в течение 12 месяцев после свадьбы. Самый короткий союз продлился всего два месяца», — пишет издание.Вместе с пошлиной на развод выросла стоимость и других услуг ЗАГС. К примеру, теперь смена имени стоит 5000 рублей вместо 1600.
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