«Нет слов!»: Мишонова – о предложении вернуть школьные дискотеки для улучшения демографии

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам ребёнка в МО
Директор департамента госполитики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России Наталья Агре заявила, что молодым людям необходимо создать условия для романтических отношений. Нужны места, куда мальчик может пригласить девочку на свидание. И для этого она предложила возродить школьные дискотеки.
Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова в беседе с «Радио 1» выразила удивления по поводу этой инициативы.
Вместо этого подмосковный детский правозащитник предложила возродить формат студенческих чаепитий.
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«У меня нет слов! Предлагается вернуть школьные дискотеки для романтических отношений, чтобы повысить демографию. Хочу напомнить, что школьные дискотеки – это исключительно до 18 лет. Мы хотим повысить демографию с несовершеннолетними? Мне кажется, даже какая-то статья предусмотрена на этот случай в Уголовном кодексе. Это неправильно – стимулировать детей рожать до 18 лет», – сказала Мишонова.
Вместо этого подмосковный детский правозащитник предложила возродить формат студенческих чаепитий.
«Школьные дискотеки – это супер, это прекрасно, жаль, что их нет. Они должны быть. Танцы – это всегда было круто, но это не про демографию, это, скорее, про отношения. Можно было бы, например, возродить формат общений и студенческих чаепитий. Раньше, например, девушки из педагогического института встречались с мальчиками-курсантами. Вот это уже ближе к истине», – считает собеседница «Радио 1».По мнению Мишоновой, государство не должно вмешиваться в жизнь граждан и решать, где они будут встречаться и назначать романтические вечера.
«Может быть, займемся воспитанием наших детей, чтобы их успех зависел не только от показателей ЕГЭ, а от умения жить, получать удовольствие, обретать себя в жизни и создавать семью? Фактор успешности детей должен зависеть не только от ЕГЭ и ОГЭ. Раньше фактором успешности была положительная семья», – напомнила Ксения Мишонова.Ранее подмосковный детский омбудсмен прокомментировала инициативу позволить детям самостоятельно менять данные им родителями необычные имена.
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Лора Луганская