«Жилье по доступной цене»: общественник раскритиковал идею о дискотеках для повышения рождаемости

Фото: iStock/shironosov
Для повышения рождаемости нужны доступные цены на жилье, возможность пристроить ребенка в детский сад и финансовая поддержка семей. Об этом заявил общественник Виталий Крупин, комментируя инициативу о возвращении школьных дискотек, чтобы улучшить демографию.
«Нет слов!»: Мишонова – о предложении вернуть школьные дискотеки для улучшения демографии
Материнский капитал в 2025 году: какие нововведения и на что можно потратить
В Госдуме раскрыли средний возраст деторождения
«Те школьники, которые нацелены увеличивать этот показатель, найдут способ это сделать и без школьных дискотек. Убежден, что в первую очередь нужно создавать реальные условия для молодых семей: дать жилье по доступной цене, пристроить их детей в детский сад, чтобы родители учились, и, конечно же, финансово поддерживать молодую семью», — пояснил общественник в беседе с RuNews24.ru.Крупин также подчеркнул, что нынешняя молодежь в целом позже заводит детей, дожидаясь серьезности намерений у обоих партнеров. В советские времена эта планка находилась на уровне 17-20 лет, а сейчас значительно сдвинулась.
«Конечно, есть и те, кто создает семью еще на школьной скамье. Но правильно ли это? Зачастую такие браки распадаются, когда их дети еще и в детский сад не пошли», — поделился мнением он.Читайте также:
«Нет слов!»: Мишонова – о предложении вернуть школьные дискотеки для улучшения демографии
Материнский капитал в 2025 году: какие нововведения и на что можно потратить
В Госдуме раскрыли средний возраст деторождения
Данил Пономарев