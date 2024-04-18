В российском регионе сообщили о пропаже без вести 150 бойцов в зоне СВО

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В аппарат омбудсмена по Новосибирской области поступило 150 обращений о поиске без вести пропавших военнослужащих из зоны СВО. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Елена Зерняева, приводит ее слова РБК.
Она рассказала, что в прошлом году аналогичных обращений было 77. В 2024 году число заявлений с просьбами отыскать без вести пропавших бойцов СВО, увеличилось до 150.
Зерняева также сообщила, что в текущем году из украинского плена в Новосибирскую область вернулся один российский солдат. В 2022 и 2023 годах из плена вернулись четыре жителя региона.
В отношении шести военнослужащих в настоящее время ведется работа по включению их в список на обмен военнопленными.
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Зерняева также сообщила, что в текущем году из украинского плена в Новосибирскую область вернулся один российский солдат. В 2022 и 2023 годах из плена вернулись четыре жителя региона.
В отношении шести военнослужащих в настоящее время ведется работа по включению их в список на обмен военнопленными.
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Анастасия Хохлова