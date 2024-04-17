Бежал на такси, автобусе и попутке: военного осудили за уклонение от службы в зоне СВО

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Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему за уклонение от службы в зоне спецоперации. Об этом информирует ТАСС.
В марте 2023 года боец самовольно покинул пункт временной дислокации воинской части, расположенной в Донецкой Народной республике, уехав из зоны проведения спецоперации. Военнослужащий на такси доехал до Донецка, затем автобусом и при помощи попутного транспорта добавился до Москвы, после чего — до Читы и до села Новоцурухайтуй.
11 января 2024 года мужчина самостоятельно явился в воинскую часть, и приступил к исполнению воинских обязанностей.
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11 января 2024 года мужчина самостоятельно явился в воинскую часть, и приступил к исполнению воинских обязанностей.
«За совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы), военнослужащий признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в суде.Читайте также:
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