Боец, потерявший ногу в боях за Артемовск, вернулся в зону СВО

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Российский боец, потерявший ногу в боях за Артемовск, решил вернуться в зону проведения СВО, пишет издание РИА Новости.
Военный прежде был командиром одного из подразделений, входящего в инженерно-саперный батальон имени Карбышева. Во время боев за Артемовск боец получил ранение и позже был награжден медалью "За отвагу".
После окончания реабилитации и протезирования, российский военный вновь решил отправиться на службу. Он заявил, что его личная мотивация состоит в том, чтобы защитить страну от нацизма и прийти к победе.
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«Где-то, наверное, в километре от нас стоял противник на возвышенности. До обеда он через нас перекидывал сто двадцатые минометы ребятам туда в блиндаж, и после обеда занялся нами. Прилет, контузия, подрыв», — рассказал собеседник издания.
После окончания реабилитации и протезирования, российский военный вновь решил отправиться на службу. Он заявил, что его личная мотивация состоит в том, чтобы защитить страну от нацизма и прийти к победе.
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Анастасия Хохлова