В российском регионе задержали террориста, готовившего поджог поезда
Сотрудники ФСБ задержали в Удмуртии приверженца запрещённой в России террористической группировки, который готовил поджог железнодорожного состава и публично оправдывал нападение на «Крокус Сити Холл». Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
По предоставленным данным, в городе Глазове был задержан уроженец одной из стран Центральной Азии. Он занимался подготовкой поджога поезда, а также размещал в соцсетях и Telegram-каналах материалы, оправдывающие теракт в «Крокус Сити Холле».
При обыске у подозреваемого изъяли компоненты для изготовления зажигательных устройств, телефон с инструкциями, схему расположения объектов в районе планируемой атаки, а также переписку в Telegram с участниками международных террористических структур.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о подготовке к теракту и публичном оправдании терроризма в интернете. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
Читайте также: