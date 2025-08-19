В российском регионе задержали террориста, готовившего поджог поезда

19 августа 2025, 10:05

В Удмуртии сотрудники ФСБ задержали террориста

Фото: Istock/ADragan

Сотрудники ФСБ задержали в Удмуртии приверженца запрещённой в России террористической группировки, который готовил поджог железнодорожного состава и публично оправдывал нападение на «Крокус Сити Холл». Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.