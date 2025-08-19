Первые полицейские прибыли к «Крокусу» через шесть минут после начала стрельбы

19 августа 2025, 06:20

ТАСС: Полиция прибыла в «Крокус Сити Холл» через шесть минут после начала теракта

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Полиция прибыла к концертному залу «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске спустя шесть минут после начала атаки террористов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.





В результате трагедии 22 марта 2024 года погибли 149 человек, один пропал без вести, 609 получили ранения, а материальный ущерб оценивается в 6 миллиардов рублей. Подозреваемых задержали на следующий день.



Согласно документам, нападение началось в 19:59 по московскому времени у входа в зал. Первый наряд патрульно-постовой службы в составе двух сотрудников прибыл на место уже в 20:05. В течение следующих минут подоспели дополнительные силы: в 20:10 — отдельная рота ППС (20 человек), в 20:15 — наряд ДПС, в 20:18 — группа задержания Росгвардии. К 21:20 прибыли еще несколько десятков сотрудников правоохранительных органов.





«Около 20:13 (мск) четверо нападавших вышли через вход №14, сели в белый автомобиль с черной крышей и скрылись», — говорится в материале.