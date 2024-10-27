В Россию для животных начнут поставлять вакцины из Аргентины

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Российские компании начали переговоры с аргентинскими партнерами о поставках вакцин для животных. Об этом агентству ТАСС сообщил посол южноамериканской страны в России Энрике Игнасио Феррер Виейра.
Дипломат подчеркнул, что Аргентина заинтересована в продаже сельскохозяйственной техники на российском рынке.
Он также отметил, что до сих пор обмены в этих областях происходили на частном уровне, поскольку конфликт на Украине заморозил обмены на государственном уровне.
Ранее Энрике Игнасио Феррер Виейра заявил, что Аргентина не получала приглашения на саммит БРИКС в Казани 22-24 октября. По его словам, если Буэнос-Айрес получит такое приглашение, он проанализирует его и примет решение.
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Он также отметил, что до сих пор обмены в этих областях происходили на частном уровне, поскольку конфликт на Украине заморозил обмены на государственном уровне.
Ранее Энрике Игнасио Феррер Виейра заявил, что Аргентина не получала приглашения на саммит БРИКС в Казани 22-24 октября. По его словам, если Буэнос-Айрес получит такое приглашение, он проанализирует его и примет решение.
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Александр Климов