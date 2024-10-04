В Подмосковье с начала года заготовили около 60 тонн донорской крови

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Пости 60 тонн крови и её компонентов заготовили в Московской области с начала текущего года, донорами стали более 50 тысяч человек, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Число доноров в Московской области растёт, в этом году заготовили уже почти 60 тонн крови и её компонентов, а донорами стали более 50 тысяч человек, из них более 14 тысяч — впервые. При этом большинство доноров сдаёт кровь и ее компоненты безвозмездно», — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.В министерстве отметили, что донорская кровь необходима для спасения людей, пострадавших в дорожных авариях, онкологическим пациентам, недоношенным детям, а также людям с ожогами и различными травмами.
Вся информация о донорстве крови в Московской области размещена на интернет-портале «Доноры Подмосковья».
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