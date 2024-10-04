В Подмосковье с начала года заготовили около 60 тонн донорской крови

В последнее время в средствах массовой информации всё чаще появляются тревожные сообщения о случаях, когда дети и подростки участвуют в страшных событиях, таких как поджоги и нападения на своих одноклассников. Специалисты Московского областного клинического наркологического диспансера исследовали эту проблему и выяснили причины, по которым дети поддаются влиянию злоумышленников из интернета.