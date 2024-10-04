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В Подмосковье с начала года заготовили около 60 тонн донорской крови

04 октября 2024, 13:32
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Пости 60 тонн крови и её компонентов заготовили в Московской области с начала текущего года, донорами стали более 50 тысяч человек, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Число доноров в Московской области растёт, в этом году заготовили уже почти 60 тонн крови и её компонентов, а донорами стали более 50 тысяч человек, из них более 14 тысяч — впервые. При этом большинство доноров сдаёт кровь и ее компоненты безвозмездно», — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
В министерстве отметили, что донорская кровь необходима для спасения людей, пострадавших в дорожных авариях, онкологическим пациентам, недоношенным детям, а также людям с ожогами и различными травмами.



Вся информация о донорстве крови в Московской области размещена на интернет-портале «Доноры Подмосковья».

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#московская область
#подмосковье
Британские врачи не заметили в сердце пациента опухоль величиной с теннисный мяч
04 октября 2024, 12:31

Фото: istockphoto/Jacob Wackerhausen

В Великобритании врачи не заметили в сердце и лёгких пациента опухоль размером 20 сантиметров. Диагностика был осложнена ограничениями на личные приёмы у медиков в период пандемии.
Оливер Филпотт несколько месяцев не мог попасть к врачу из-за действовавших ограничений в связи с пандемией COVID-19, передаёт издание The Sun. Он шесть раз обращался за помощью в медицинский центр Рай в Восточном Суссексе с жалобами на боли в спине, тревожность и постоянную усталость. Из-за карантина врачи не могли принять его в больнице и консультировали удалённо. Все симптомы у 34-летнего пациента медики списывали на стресс и усталость.

Попасть на очный приём к специалисту Оливер сумел только через четыре месяца. Терапевт не посчитала его недомогание серьёзным и посоветовала витамины и дыхательные практики, чтобы справиться со стрессом и расслабить мышцы. Через три дня мужчина умер.

Экспертиза показала, что у Филпотта развилась агрессивная форма рака. Опухоль в сердце и лёгких, которую не заметили врачи, разрослась до размеров небольшого мяча, её диаметр превышал 20 сантиметров. Охваченный чувством вины и горя после смерти сына, отец Оливера Энтони покончил с собой.

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В Орехово-Зуеве спасли мужчину с застрявшей в шее шестисантиметровой щепкой
04 октября 2024, 12:09

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Мужчину, пострадавшего от отлетевшего в шею и застрявшего между позвонками куска фанеры, спасали врачи Орехово-Зуевской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
49-летний мужчина поступил в больницу с торчащим из шеи осколком фанеры и сильным кровотечением. Травму он получил во время ремонтных работ. Выяснилось, что щепка застряла между первым и вторым позвонками и повредила стенки позвоночной артерии.

«Был большой риск полного повреждения позвоночной артерии с последующим развитием инсульта, поэтому пациента экстренно прооперировали. В ходе операции извлекли инородное тело, ушили артерию и восстановили кровоток», — рассказал нейрохирург сосудистого центра Сардорбек Сабиров.
В настоящее время прооперированный мужчина чувствует себя хорошо, его выписали на амбулаторное лечение.

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Плюс 20 лет: нарколог Холдин рассказал, как продлить себе жизнь
04 октября 2024, 11:17

Фото: iStock/megaflopp

Алкоголь оказывает негативное влияние на все органы и системы человеческого организма и значительно сокращает продолжительность жизни, отказ от спиртных напитков может помочь сохранить долголетие. Об этом рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист Минздрава Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба министерства.
«Спиртные напитки более значительно сокращают жизнь. У людей, которые регулярно употребляют алкоголь, согласно исследованиям, продолжительность жизни сокращается от 15 до 20 лет», — сказал Виталий Холдин.
Он добавил, что популярное мнение о том, что в небольших дозах алкоголь безвреден и даже может быть полезен, полностью опровергнуто последними исследованиями.

«Сейчас мы с уверенностью говорим, что безопасной дозы спиртных напитков не существует», — подчеркнул Холдин.
Эксперт подчеркнул, что залогом долгой жизни является полный отказ от алкоголя и курения. Рекомендуется также регулярно проходить профилактические медицинские осмотры, правильно питаться, умеренно заниматься спортом, правильно питаться и избегать стрессов.

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#минздрав мо
#московская область
#подмосковье
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Онищенко не исключил завоз инфекции Марбург в РФ
04 октября 2024, 11:11

Фото: iStock/RyanKing999

Российские специалисты должны готовиться к возможному завозу лихорадки Марбург в страну. Об этом заявил эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко, его слова передает ТАСС.
«Завоз (инфекции в страну – ред.) — вопрос не исключенный, наши деловые, научные, да и просто гражданские поездки за рубеж сегодня проводятся, и вот на это тоже нужно не только на контроль брать, а проводить профилактические мероприятия», — рассказал Онищенко.

По его словам, чтобы не допустить распространения инфекции в России важно проводить тренинги для врачей, чтобы они могли быстро определить заболевание.

Напомним, Роспотребнадзор взял под контроль ситуацию с распространением марбургской геморрагической лихорадки в Руанде. Специалисты проводят непрерывный мониторинг эпидемиологической обстановки для минимизации рисков для граждан России.

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Россиянам раскрыли, какие напитки вызывают самое тяжёлое похмелье
Биолог Лялина предупредила о тяжёлом похмелье после виски и красного вина
03 октября 2024, 20:52

Фото: iStock/Shaiith

И о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения биолог Ирина Лялина заявила, что наиболее тяжёлое похмелье вызывают виски, тёмное пиво и красное вино.
Также к таким напиткам относятся бурбон, ром и коньяк.

«Тёмное пиво содержит больше веществ, которые могут замедлять метаболизм алкоголя, что усиливает симптомы похмелья. Прозрачные напитки, такие как водка или белый ром, вызывают менее тяжелое похмелье, так как содержат меньше дополнительных веществ», — пояснила в беседе с NEWS.ru Лялина.

Ранее статс-секретарь — заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай заявлял, что Россия перестала быть одной из самых пьющих стран в мире.

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#алкоголь
#напитки
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#вред
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Вирусолог Малинникова объяснила смертельную опасность вируса Марбург
03 октября 2024, 20:30

Фото: iStock/anyaivanova

Завкафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава, доктор медицинских наук Елена Малинникова заявила, что вирус Марбург является особо опасной инфекцией, летальность которой достигает 80%.
«Лихорадка Марбург считается особо опасной инфекцией, она очень заразна и вызывает высокий процент летальности – от 25 до 80%. Опасна она ещё и тем, что инфекция развивается достаточно быстро. Если в организм попал вирус, то появляется высокая температура 39°C, которая может держаться две недели и более. Помимо повышения температуры, проявляются различные симптомы, которые поражают практически все органы. В частности, поражается ЖКТ, развивается рвота, диарея», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Малинникова.

По её словам, во многих случаях у человека в ходе этой инфекции наступает смерть от обезвоживания. Также возможно развитие геморрагического синдрома, нарушение микроциркуляции внутри сосудов, начинают страдать лёгкие, печень, желудочно-кишечный тракт, происходит некроз тканей.

Ранее старший научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков заявил, что для лихорадки Марбург характерен такой симптом, как кровоточивость кожи и слизистой.

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Озвучен основной симптом для лихорадки Марбург
Учёный Болков заявил о характерной для лихорадки Марбург кровоточивости кожи
03 октября 2024, 18:18

Фото: iStock/RossHelen

Старший научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков заявил, что для лихорадки Марбург характерен такой симптом, как кровоточивость кожи и слизистой.
«Это заболевание характеризуется кровотечениями и через кожу, и через слизистые, через глаза, нос и так далее. Заразиться можно контактным путем: от кожи больного человека или слизистой, через кровь, слюни или ткань, на которой остались выделения», — пояснил в беседе с «Известиями» специалист.

Он добавил, что заболевание живёт в летучих мышах, которые едят фрукты.

А некоторые школы Кузбасса отправлены на карантин из-за другого заболевания – сезонного распространения ОРВИ. Занятия в школах были перенесены на дистанционный формат.

«На долю детей приходится более 50,0 % заболевших», — приводит «Сiбдепо» сообщение Управления Роспотребнадзора Кузбасса.

Ранее инфекционист, глава клинико-диагностической лаборатории Андрей Поздняков говорил, что отличие гриппа от острой респираторно-вирусной инфекции заключается в том, что он начинается резко.

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В Дмитрове завершают капремонт главного здания больницы
03 октября 2024, 16:47

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Готовность капитального ремонта главного здания Дмитровской областной больницы, расположенного по адресу: Больничная улица, дом №7, в настоящее время составляет 96%, завершить все работы планируется в ноябре текущего года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Сейчас рабочие занимаются чистовой отделкой подвального помещения, проводят пусконаладочные работы и клининг помещений, а также устанавливают специализированное оборудование и мебель. В работах заняты восемнадцать человек, задействована одна единица техники», — говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что несмотря на капитальный ремонт, больница не переставала функционировать ни на один день.

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Психолог Жеравова рассказала, как уберечь ребенка от опасности в интернете
03 октября 2024, 16:29

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В последнее время в средствах массовой информации всё чаще появляются тревожные сообщения о случаях, когда дети и подростки участвуют в страшных событиях, таких как поджоги и нападения на своих одноклассников. Специалисты Московского областного клинического наркологического диспансера исследовали эту проблему и выяснили причины, по которым дети поддаются влиянию злоумышленников из интернета.
«Группы в соцсетях, как правило во ВКонтакте, которые несут опасность, существуют уже несколько лет. В них есть кураторы — взрослые люди, которые вовлекают детей и подростков через романтизацию темы смерти, одиночества, суицида. Чтобы уберечь подростка от влияния этих страшных групп, необходимо соблюдать простые правила. Внимательно изучите профиль вашего ребенка в социальной сети. Обратите на какие группы он подписан. На хэштеги, которые проставляет в публикациях. Насторожить должны слова «кит», так как это образ выбросившегося на берег животного. Слова «одиночество», «уход», «прощай», «разбуди меня в 4.20»», — рассказала клинический психолог Московского областного клинического наркологического диспансера Юлия Жеравова.
Она обратила внимание на то, что зачастую задания в этих группах выдаются в ночное время, и детей просят поставить будильник на 4:20 утра. В этот период психика наиболее уязвима, и способность к критическому мышлению снижается.

«Обращайте внимание на сон ребенка. На его настроение и круг общения. Не стесняйтесь при любых сомнениях поговорить с ним по душам и рассказать, что для таких групп их участник — всего лишь разменная монета и способ поднять охваты группы и совершить реальные преступления», — добавила Жеравова.
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