В Россию привлекают мигрантов из Индии из-за желания сэкономить на зарплатах

10 ноября 2025, 16:49

Фото: iStock/shakzu

В России начали рассматривать возможность привлечения рабочих из Индии из-за желания бизнеса сэкономить на зарплатах. Об этом заявил в разговоре с «Абзацем» выразил зампред комитета Госдумы по региональной политике Михаил Матвеев.





По словам депутата, российские предприниматели всё чаще ищут дешёвую рабочую силу, поскольку выходцы из стран СНГ больше не согласны работать за минимальные ставки.





«Период, когда условные таджики или узбеки работали за копейки, в прошлом. Российский капитал, видимо, пытается найти более дешевые руки. Это песня про белого бычка, она будет бесконечной. Если на каком-то этапе выяснится, что индийцы берут слишком много, значит, будут завозить афганцев, потом – африканцев и так далее», — заявил Матвеев.