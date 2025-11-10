Политолог заявил о потенциале партии «АдГ» для нормализации отношений с ФРГ
Кандидат политических наук Александр Перенджиев заявил, что визит делегации партии «Альтернатива для Германии» может способствовать нормализации отношений между Россией и ФРГ.
В беседе с «Татар-информ» Перенджиев пояснил, что Российской Федерации важно поддерживать связи с политическими силами в странах, которые занимают недружественную позицию.
«Такие партии будут работать над нормализацией отношений с Россией, помогут лоббировать какие-то вопросы», — рассказал эксперт.Политолог отметил, что «Альтернатива для Германии», являясь оппозиционной партией, пользуется поддержкой населения и участвует в формировании общественного мнения. Он выразил уверенность, что сотрудничество с этой политической силой поможет противодействовать антироссийскому курсу нынешнего германского руководства.
Делегация от партии «Альтернатива для Германии» планирует посетить Россию с 13 по 16 ноября.