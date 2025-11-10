Политолог заявил о потенциале партии «АдГ» для нормализации отношений с ФРГ

10 ноября 2025, 16:01

Фото: Istock/rarrarorro

Кандидат политических наук Александр Перенджиев заявил, что визит делегации партии «Альтернатива для Германии» может способствовать нормализации отношений между Россией и ФРГ.





В беседе с «Татар-информ» Перенджиев пояснил, что Российской Федерации важно поддерживать связи с политическими силами в странах, которые занимают недружественную позицию.

«Такие партии будут работать над нормализацией отношений с Россией, помогут лоббировать какие-то вопросы», — рассказал эксперт.