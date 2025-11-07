МИД РФ: Европе не нужны российские туристы, когда есть пособники с Украины

07 ноября 2025, 14:38

Захарова о запрете мультивиз для россиян: ЕС предпочитает украинских мигрантов

Мария Захарова (Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев)

Европейский союз, по мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, не заинтересован в российских туристах, предпочитая при этом мигрантов и уклонистов с Украины. Об этом сообщает ТАСС.





Так дипломат прокомментировала решение ЕС отменить мультивизы для граждан РФ.





«Еврокомиссия, видимо, рассудила так: зачем Западной Европе платежеспособные туристы, когда есть живущие на пособия нелегальные мигранты и украинские уклонисты», — подчеркнула Захарова.