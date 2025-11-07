МИД РФ: Европе не нужны российские туристы, когда есть пособники с Украины
Захарова о запрете мультивиз для россиян: ЕС предпочитает украинских мигрантов
Европейский союз, по мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, не заинтересован в российских туристах, предпочитая при этом мигрантов и уклонистов с Украины. Об этом сообщает ТАСС.
Так дипломат прокомментировала решение ЕС отменить мультивизы для граждан РФ.
«Еврокомиссия, видимо, рассудила так: зачем Западной Европе платежеспособные туристы, когда есть живущие на пособия нелегальные мигранты и украинские уклонисты», — подчеркнула Захарова.Ранее еврокомиссар по внутренним делам и миграции ЕС Магнус Бруннер сообщил, что теперь россиянам придётся подавать новое заявление на шенгенскую визу для каждой поездки.
По мнению представителей Евросоюза, такие меры позволят тщательно проверять всех заявителей и снизить потенциальные риски для безопасности стран сообщества.