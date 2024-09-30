В Россию вернётся знаменитый французский коньяк

Фото: iStock/pixinoo
На полки российских магазинов вернётся французский коньяк Hardy. Об этом сообщает газета «Ведомости».
Отмечается, что российская компания Ladoga, выпускающая водку «Царская», джин Barrister, виски Fowler’s и другие алкогольные напитки, заключила контракт с французским домом Hardy на поставки одноименного коньяка в Россию.
Ранее этот алкогольный напиток в страну поставляла другая компания, которая в 2023 году прервала сотрудничество в французским домом.
Когда Hardy поступит в Россию, коньяк можно будет приобрести в фирменных магазинах Ladoga, винных бутиках Wine Style, «Винограция», Wine Brothers, а также в HoReCa (сфера гостинично-ресторанного бизнеса).
Стоимость бутылки французского коньяка составит от 6,8 до 82,3 тысячи рублей.
Читайте также:
Физиолог Созыкин раскрыл смертельную опасность часто употребляемого спиртного
Сенатор Епифанова раскрыла, на какие спиртные напитки цены поднимутся в России
Врач Шехян назвал напиток, который опаснее водки
Ранее этот алкогольный напиток в страну поставляла другая компания, которая в 2023 году прервала сотрудничество в французским домом.
Когда Hardy поступит в Россию, коньяк можно будет приобрести в фирменных магазинах Ladoga, винных бутиках Wine Style, «Винограция», Wine Brothers, а также в HoReCa (сфера гостинично-ресторанного бизнеса).
Стоимость бутылки французского коньяка составит от 6,8 до 82,3 тысячи рублей.
Читайте также:
Физиолог Созыкин раскрыл смертельную опасность часто употребляемого спиртного
Сенатор Епифанова раскрыла, на какие спиртные напитки цены поднимутся в России
Врач Шехян назвал напиток, который опаснее водки
Анастасия Чинкова