Врач Шехян назвал напиток, который опаснее водки

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Профессор медфака Государственного университета просвещения кардиолог Грант Шехян объяснил, что коньяк наносит ЖКТ больший вред, чем водка, поэтому этот напиток опаснее для здоровья.
«Коньяк расширяет сосуды, из-за чего давление после его употребления может снизиться. Не нормализоваться, а именно неконтролируемо упасть. Кроме того, коньяк провоцирует учащение сердцебиения, как и любой алкоголь, в результате чего снижение давления может смениться ростом. Ну и, конечно, тахикардия как явление крайне неполезна для организма», — добавил в беседе с NEWS.ru Шехян.
При этом специалист отметил, что оба напитки карйне вредны для здоровья, и ни один из них не является более полезным. Употребление и водки, и коньяка в больших количествах может привести к различным серьёзным заболеваниям, в том числе к алкоголизму.
Ранее психиатр-нарколог Мария Касперович заявляла, что употребление алкоголя в жару грозит инсультом или инфарктом.
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