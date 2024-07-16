Физиолог Созыкин раскрыл смертельную опасность часто употребляемого спиртного

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Доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения Александр Созыкин заявил, что частое, ежедневное употребление алкоголя может грозить онкологией.
«Ежедневное употребление спиртного вызывает негативные последствия, в том числе смертельно опасные. Этанол разрушает все ткани и органы человека. Страдает ЦНС, память, реакция, двигательные функции, необратимо гибнут нейроны коры больших полушарий головного мозга. Клетки печени заполняются жиром, наблюдается выброс из них веществ воспаления, а также прекращение работы и гибель», — добавил в беседе с NEWS.ru Созыкин.
Ранее профессор медфака Государственного университета просвещения кардиолог Грант Шехян объяснял, что коньяк наносит ЖКТ больший вред, чем водка, поэтому этот напиток опаснее для здоровья.
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