Застрявших на Маврикии россиян будут вывозить через Дубай

09 марта 2026, 00:43

Фото: iStock/dongfang zhao

Посольство РФ организовало вывоз российских туристов с Маврикия через Дубай на фоне сложной ситуации на Ближнем Востоке. Дипломатическая миссия передала авиакомпаниям Emirates и Air Mauritius списки граждан, которые не могут покинуть остров из‑за перебоев с авиасообщением.