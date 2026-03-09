Застрявших на Маврикии россиян будут вывозить через Дубай
Посольство РФ организовало вывоз российских туристов с Маврикия через Дубай на фоне сложной ситуации на Ближнем Востоке. Дипломатическая миссия передала авиакомпаниям Emirates и Air Mauritius списки граждан, которые не могут покинуть остров из‑за перебоев с авиасообщением.
Как сообщает Телеграм-канал «Крыша ТурДома», перевозчики начали регистрацию пассажиров на ближайшие подтвержденные рейсы. Чтобы попасть на борт, туристам необходимо заполнить специальную форму. При этом в дипмиссии напомнили россиянам, чьи вылеты отменили, о праве продлить срок пребывания на Маврикии.
Первые туристы уже отправились в путь. Рейс авиакомпании Emirates вылетел с острова в 22:20 по московскому времени. Маршрут пролегает через Дубай с дальнейшей отправкой в Москву. Следующий вывозной рейс запланирован спустя сутки.
