МИД Ирана заявил о поддержке от России в конфликте с США

08 марта 2026, 21:25

Глава МИД Ирана Аракчи: Иран получает от РФ поддержку по многим направлениям

Фото: istockphoto/Rainer Puster

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что исламская республика получает от России поддержку по ряду направлений.





В интервью телеканалу NBC он отметил при этом, что не располагает сведениями о помощи в части передачи разведданных. Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщал, что обращался к Москве с просьбой не предоставлять Тегерану разведывательную информацию, которая могла бы быть использованной для атак на американских военных.





«Помогают нам по многим различным направлениям», — произнес Аракчи.