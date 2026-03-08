МИД Ирана заявил о поддержке от России в конфликте с США
Глава МИД Ирана Аракчи: Иран получает от РФ поддержку по многим направлениям
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что исламская республика получает от России поддержку по ряду направлений.
В интервью телеканалу NBC он отметил при этом, что не располагает сведениями о помощи в части передачи разведданных. Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщал, что обращался к Москве с просьбой не предоставлять Тегерану разведывательную информацию, которая могла бы быть использованной для атак на американских военных.
«Помогают нам по многим различным направлениям», — произнес Аракчи.
28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Говорится о разрушениях и жертвах среди мирного населения. В ответ Иран проводит удары по территории Израиля, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.