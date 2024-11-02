В Россию впервые в истории прибыло 90 тонн сливочного масла из ОАЭ

Фото: iStock/YelenaYemchuk
В Россию впервые в истории прибыло 90 тонн сливочного масла из Объединённых Арабских Эмиратов. Об этом пишет Mash.
По данным издания, поставки начались ещё 18 октября. Первая партия оказалась на территории страны 2 ноября. Везли масло на кораблях через Иран и Каспийское море. Предполагается, что уже в ближайшее время сливочное масло из ОАЭ окажется на полках российских магазинов.
Кроме того, в Россию едет пробная партия масла из Турции. Продукцию доставили по Черному морю, и уже в ближайшее время турецкое масло появится в магазинах.
Также поставки планируются из Ирана, Индии, Киргизии и Азербайджана.
Читайте также:
Агроэксперт Березнюк спрогнозировал коррекцию цен на масло в ближайшее время
«Союзмолоко»: сливочное масло подорожало из-за объёмов производства мороженого
Рост цен на сливочное масло в России связали с влиянием иностранцев
Кроме того, в Россию едет пробная партия масла из Турции. Продукцию доставили по Черному морю, и уже в ближайшее время турецкое масло появится в магазинах.
Также поставки планируются из Ирана, Индии, Киргизии и Азербайджана.
Читайте также:
Агроэксперт Березнюк спрогнозировал коррекцию цен на масло в ближайшее время
«Союзмолоко»: сливочное масло подорожало из-за объёмов производства мороженого
Рост цен на сливочное масло в России связали с влиянием иностранцев
Элина Позднякова