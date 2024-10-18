В Россию временно не будут поставлять цветы из Казахстана

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С 21 октября в Россию прекратятся поставки бутонов и срезанных цветов из Казахстана.
По данным Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, цветы ввозят в Россию вместе с казахстанскими фитосанитарными сертификатами, которые выдаются по большей части на продукцию из недружественных стран — Нидерландов, Польши, Бельгии.
Такое решение было принято, чтобы обеспечить фитосанитарную безопасность РФ и поддержать объем экспорта.
Россельхознадзор отметил, что ранее выявляли 43 случая наличия вредителя в цветах. От проникновения западного цветочного трипса был нанесен экономический ущерб в размере более 11,5 млрд рублей.
Россия также ограничила поставки томатов, дынь, перцев, пшеницы, чечевицы и семян льна из Казахстана.
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Такое решение было принято, чтобы обеспечить фитосанитарную безопасность РФ и поддержать объем экспорта.
Россельхознадзор отметил, что ранее выявляли 43 случая наличия вредителя в цветах. От проникновения западного цветочного трипса был нанесен экономический ущерб в размере более 11,5 млрд рублей.
Россия также ограничила поставки томатов, дынь, перцев, пшеницы, чечевицы и семян льна из Казахстана.
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Ольга Енгалычева