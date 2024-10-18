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В Россию временно не будут поставлять цветы из Казахстана

Россельхознадзор с 21 октября ограничит поставки цветов из Казахстана
18 октября 2024, 20:45
Фото: iStock/ Liubov Kaplitskaya

Фото: iStock/ Liubov Kaplitskaya

С 21 октября в Россию прекратятся поставки бутонов и срезанных цветов из Казахстана.
По данным Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, цветы ввозят в Россию вместе с казахстанскими фитосанитарными сертификатами, которые выдаются по большей части на продукцию из недружественных стран — Нидерландов, Польши, Бельгии.
Такое решение было принято, чтобы обеспечить фитосанитарную безопасность РФ и поддержать объем экспорта.



Россельхознадзор отметил, что ранее выявляли 43 случая наличия вредителя в цветах. От проникновения западного цветочного трипса был нанесен экономический ущерб в размере более 11,5 млрд рублей.

Россия также ограничила поставки томатов, дынь, перцев, пшеницы, чечевицы и семян льна из Казахстана.

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В Москве бесплатно заменили более 225 тысяч электросчетчиков с начала года
Бирюков: в Москве бесплатно заменили 225 тысяч электросчетчиков с начала года
18 октября 2024, 19:43

Фото: iStock/SPmemory

Более 225 тысяч электросчетчиков бесплатно заменили в жилых домах с начала этого года. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Бирюков напомнил, что работы проводятся бесплатно, поскольку с 1 июля 2020 года ответственность за организацию учета электроэнергии в многоквартирных домах перешла к «Мосэнергосбыту». По словам заммэра, также запланирована установка еще порядка 85 тыс новых электросчетчиков.

Уточняется, что дополнительно с новыми счетчиками устанавливается оборудование, которое в дальнейшем позволит подключить их к интеллектуальной системе учета электроэнергии. Россиянам не придется передавать данные об энергопотреблении, так как система сделает это самостоятельно в автоматическом режиме, заключил Бирюков. Работы будут проводиться в соответствии с ​графиком.

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#электричество
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Ученица физика-квадробера раскрыла подробности его уроков
Ученица физика-квадробера заявила о странных выходках учителя на уроках
18 октября 2024, 19:33

Фото: iStock/Светлана Зайцева

Одна из учениц школы в Красноярске, где преподавал физик-квадробер, заявила о том, что во время уроков учитель делал странные вещи.
«Он странным преподавателем был, странные вещи иногда делал. Мог запеть ни с того ни с сего на уроке, начать танцевать или прыгать начинал. И так со всеми классами, поэтому над ним много смеялись. Родители жаловались на него в школу, да и учителя», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru школьница.

Она отметила, что школьный материал физик толком не объяснял, и учиться у него было сложно.

Ранее стало известно о школьном учителе физики из Красноярска, который пародировал животных на уроках, из-за чего его прозвали квадробером.

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Брошенной в туалете турецкого аэропорта девочке оформили гражданство России
Брошенной в аэропорту Антальи новорожденной девочке оформили гражданство России
18 октября 2024, 19:19

Фото: iStock/gorodenkoff

Новорожденной девочке, которую мать оставила в туалете аэропорта Антальи, оформлено российское гражданство. Об этом сообщила РИА Новости пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
В настоящее время девочка находится в медицинском учреждении Турции. В генконсульстве России в Анталье малышке оформили гражданство, а также в свидетельство о рождении проставили необходимую отметку.

Уточняется, что дипломаты направили ноту правительству Турции о намерении вернуть новорожденную в Россию.

Напомним, в аэропорту Антальи уборщица обнаружила в унитазе младенца. Девочку экстренно госпитализировали, правоохранителям удалось оперативно задержать ее мать россиянку Екатерину Бурназкину. В отношении нее возбуждено уголовное дело.

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#девочка
#турция
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В Москве отмечен рост спроса на элитную жилую недвижимость
18 октября 2024, 19:07

Фото: iStock/YKvision

Исследование DolgovPro показало, что в Москве в сентябре вырос спрос на недвижимость комфорт-класса, а также проекты бизнес- и премиум-сегмента по отношению к предыдущему месяцу.
То же касается и элитной недвижимости столицы.

«На фоне ухудшений условий ипотечного кредитования многие покупатели летом предпочли занять выжидательную позицию. Сейчас на первичном рынке Москвы наблюдается постепенное восстановление спроса. В сентябре была адаптация рынка к новым условиям и восстановление спроса на жильё. Московские девелоперы стимулируют спрос, предлагая выгодные и гибкие условия продаж, рассрочки и хорошие скидочные предложения, внедряя различные инструменты для покупки недвижимости», — пояснил в беседе с Газета.ру генеральный директор DolgovPro Дмитрий Долгов.

Он спрогнозировал рост спроса, связанный с желанием покупателей инвестировать в жилую недвижимость к концу года.

Ранее рассказал эксперт рынка недвижимости, основатель аналитического агентства «Бюро Негинского» Андрей Негинский заявлял, что недвижимость в Москве выгоднее всего покупать в конце года.

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«Вздутие и проблемы со стулом»: диетолог Круглова раскрыла, какие сладости опасны для здоровья
Диетолог Круглова: сахарозаменители могут привести к боли в животе и вздутию
18 октября 2024, 18:56

Фото: IStock/humonia

Для кого-то конфеты — это любимая сладость, причём среди огромного многообразия видов у каждого сладкоежки есть свои вкусовые предпочтения: карамель, шоколад, леденцы, ириски и так далее.
Есть и другие, кто наотрез отказывает себе в удовольствии съесть конфету, считая её слишком сладким и калорийным продуктом и заменяя на «правильные сладости» — с сахарозаменителями.

Член Национальной ассоциация диетологов и нутрициологов России, врач-диетолог Наталья Круглова в беседе с «Радио 1» заявила, что конфеты — это еда, которая может присутствовать в рационе для разнообразия, но никаких полезных веществ из нее мы не получаем.

«Есть такое понятие «дополнительный сахар», и его составляющая не должна превышать у взрослого человека 30-50 грамм в сутки. Если мы говорим про здорового человека без лишнего веса, то нет необходимости переходить на сахарозаменители. Если же все-таки есть риск того, что сахара в рационе слишком много, то можно частично использовать сахарозаменители. В целом они безопасны», — сказала эксперт.

Она добавила, что у некоторых людей все-таки есть индивидуальная непереносимость и чувствительность к сахарозаменителям.

«Есть сахарозаменители на основе спиртов, и при избыточном употреблении некоторые люди могут увидеть изменения в пищеварительной системе, например, боли в животе, вздутие, дискомфорт, нарушение стула», — поделилась диетолог.

По ее рекомендациям, нужно употреблять сладости те, которые нравятся по вкусу, иначе организм не получит нужного удовольствия и будет просит еще.

«Можно обратить внимание на сладости с яблочным пектином или другими фруктовыми соками: пастила, зефир, мармелад. Они содержат растворимые пищевые волокна, которые поддерживают микробиоту кишечника. Сухофрукты тоже содержат питательные вещества», — сообщила специалист.

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Юннатов из Серпухова приняли в ряды «Движения первых»
18 октября 2024, 18:24

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

Церемонию вступление в ряды «Движения первых» провели для учеников младших классов Туровской школы, которые создали первичную ячейку юннатов на территории округа Серпухов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В мероприятии приняли участие представители лесничества «Русский лес» и старшеклассники Туровской школы из школьного лесничества «Родничок».
«Школьное лесничество «Родничок» при Туровской школе под руководством учителя биологии и химии Ирины Васильевой отличается активностью и неподдельным интересом к природе. Сегодня в нашем полку прибыло. (…) Мы намереваемся тесно сотрудничать с юннатами», — сказал гость церемонии старший участковый лесничий Андрей Борзых.
Отмечается, что Андрей Борзых. Ранее сам закончил Туровскую школу.

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#дети
#школьники
#лесник
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Специалист Николаева раскрыла причины атак ворон на машины в Люберцах
Специалист Николаева: Вороны могут атаковать из мести
18 октября 2024, 18:19

Фото: iStock/Balaji Srinivasan

Директор реабилитационного центра «Ромашки» Любовь Николаева заявила, что атаки ворон на машины в Люберцах могут происходить из мести птиц.
«Скорее всего кто-то уничтожил гнезда ворон рядом. Может быть, кто-то стрелял по воронам. Они очень мстительные птицы. Они не будут просто так совершать такие нападения просто так. Вороны — отличные провокаторы, если кто-то их обидел, они найдут способ отомстить, договорившись со стаей. Поэтому их поведение не связано с сезонной депрессией. Такого у птиц не бывает», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Николаева.

Ранее сообщалось, что в Московской области близится к завершению миграция коростелей.

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#подмосковье
#птицы
#природа
#животные
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Адвокат Бенхин объяснил право SHAMAN на патент знака «Я русский»
18 октября 2024, 18:03

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Адвокат Александр Бенхин заявил, что российский исполнитель SHAMAN имеет право на патент фразы «Я русский», поскольку здесь идёт отсылка к тексту песни его авторства.
«Это можно зарегистрировать. Я думаю, что за ним стоит команда, которая занимается маркетингом и монетизирует его достижения. Имеет полное право. Тем более здесь идёт отсылка к тексту песни, авторские права которой явно ему принадлежат. У него куча так называемого мерча. Здесь можно регистрировать», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Бенхин.

До этого руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский заявил, что не всем рестораторам, которые укрывались от полноценной уплаты налогов путём дробления бизнеса, удастся избежать наказания за такое даже после объявления налоговой амнистии для компаний, занимавшихся незаконным дроблением бизнеса. По его словам, как сказал президент России Владимир Путин, амнистия коснётся лишь тех, кто понял свои ошибки и встал на путь исправления.

«Рестораторы стали пионерами в вопросах дробления бизнеса и уклонения от уплаты налогов. Ещё во времена рассвета ночных клубов алкоголь в этих заведениях лился рекой, а выручка оседала в карманах их владельцев, минуя контрольно-кассовую технику. Похоже, что владельцы ресторанов не услышали посыл президента, а посему сразу после новогодних праздников их ждут непростые времена», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Хаминский.

Ранее Александр Хаминский заявлял, что рождаемость в стране целесообразнее стимулировать льготами и поддержкой государства, а не налогами.

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#наказание
#амнистия
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Отдых в Подмосковье «все включено»: гостиницы, отели и СПА в Московской области
18 октября 2024, 17:58

Фото: istockphoto / structuresxx

Подмосковье предлагает не менее интересный и разнообразный отдых, чем популярные морские курорты. Многие подмосковные отели и гостиницы включают в свои услуги систему «всё включено», что делает отдых комфортным и беззаботным. «Радио 1» расскажет про различные варианты размещения в Подмосковье с системой «всё включено».

Места в Подмосковье, где «все включено»


Московская область предоставляет разнообразные варианты отдыха с полным пакетом услуг. Это идеальный выбор для тех, кто предпочитает комфортный отдых без лишних забот.

В систему «всё включено» входят различные типы размещения, такие как:

парк - отели;

spa - отели;

глэпинги;

отели и гостиницы.

Парк-отели в Московской области «все включено»


Парк-отели — это тип гостиниц, которые размещаются на территории парков или зелёных зон. Ключевое достоинство парк-отелей заключается в возможности наслаждаться природой, не покидая пределы города. На территории таких отелей часто можно найти бассейны, корты, велосипедные дорожки, а поблизости находятся красивые водоёмы, лесные массивы и парковые скульптуры.

Парк-отель «ZVENIGOROD»


Парк-отель «Звенигород» расположен в городе Звенигороде, Московская область. В отеле предлагается система «всё включено» и разнообразное питание в виде шведского стола.

На территории отеля находятся два бассейна, один из которых с подогревом, а также бани и сауны. Гостям предоставляется возможность взять напрокат велосипеды и самокаты. Для маленьких гостей предусмотрена игровая комната с аниматорами.

Кроме того, парк-отель предлагает разнообразные развлечения на любой вкус, включая музеи, экскурсии, бильярд и лазертаг.

Фото: zvenigorodpark.ru

Парк-отель «Воздвиженское»


Парк-отель «Воздвиженское» находится в городском округе Серпухов, в посёлке дома отдыха «Авангард».

Проживание включает трёхразовое питание по типу шведского стола и большое разнообразие напитков.

Кроме того, в отеле предусмотрено посещение спа-центра и бассейна. Также гостям предлагаются бесплатные игры в бильярд, занятия спортом и аренда спортивного оборудования.

Фото: v-parkhotel.ru

Парк-отель «Орловский»


Парк-отель «Орловский» расположен в Ленинском районе Московской области.

В стоимость проживания входят трёхразовое питание, разнообразные напитки, посещение бассейна, тренажёрного зала и бани. Гости могут бесплатно использовать спортивные объекты отеля в течение одного часа в день.

Кроме того, постояльцы отеля могут воспользоваться SPA-комплексом, экскурсионной программой, а также сходить в зоопарк и ночной клуб.

Фото: orlowsky.ru

SPA-отели в Московской области «все включено»


Спа-отели — это уникальные места для отдыха, где предлагаются разнообразные процедуры, направленные на уход за телом и улучшение физического и эмоционального состояния. В предоставляются услуги массажа, пилинга, нанесения масок и обёртываний, а также другие восстанавливающие и расслабляющие процедуры.

Спа-отель LES Art Resort


LES Art Resort — это спа-отель, который находится в экологически чистом районе западного Подмосковья, на территории Рузской области.

В отеле есть бассейн с морской водой, а также разнообразные спортивные и развлекательные объекты.

В этом отеле можно отдохнуть и восстановить свои силы благодаря широкому спектру спа-услуг и процедур.

Фото: lesresort.ru

Спа-отель SOFRINO PARK


Отель находится в Пушкинском районе на территории бывшей княжеской усадьбы, где сохранились каскадные пруды, старинные аллеи и вековые дубы.

В тариф «всё включено» входит разнообразное питание, ежедневную анимацию для детей и взрослых, большую спа-зону, прокат оборудования, рыбалку, детскую комнату с воспитателем и посещение зоопарка.

Спа-зона отеля Sofrino Park предлагает круглогодичный подогреваемый открытый бассейн, крытый спортивный бассейн, финскую и травяную сауны, соляную комнату, фитнес-тренажёры и террасы с шезлонгами для загара.

В спа-кабинетах предлагаются массаж, обёртывания, пилинг и различные омолаживающие процедуры.

Фото: istockphoto / Vasyl Dolmatov

Солнечный Park Hotel & Spa

Отель расположен в хвойном лесу недалеко от Живагинского пруда. Здесь созданы отличные условия для велосипедных и самокатных прогулок, а также есть пункт проката спортивного инвентаря. В зимнее время можно кататься на лыжах и коньках.

Система «всё включено» предлагает не только трёхразовое питание и разнообразные напитки (алкогольные и безалкогольные), но и десерты, фрукты и мороженое.

Кроме того, в стоимость проживания входит посещение спа-центра, который выполнен из натуральных материалов и включает 17 термальных комнат и 10 бассейнов.

Фото: sunnyhotel.ru

Глэмпинги в Подмосковье «все включено»


Глэмпинг — это уникальный вид отдыха, который сочетает в себе удобство гостиничных номеров и прелести пребывания на природе. Этот набирающий популярность формат отдыха зародился в Великобритании в 2005 году благодаря сочетанию слов «глaмурный» и «кемпинг».

Глэмпинг Woody Village Riverside


В деревне Пантелеево Дмитровского района Московской области расположился современный и стильный глэмпинг Woody Village Riverside. Здесь можно насладиться комфортом, уютом и потрясающими видами.

Глэмпинг предлагает разнообразные варианты размещения: домики A-Frame, комфортабельные шатры и дубльдомы. В каждом из них установлены панорамные окна и камины, создающие тёплую и уютную атмосферу.

На территории глэмпинга расположены ресторан, зона отдыха и развлечений, а также баня с горячим чаном.

Фото: woody-village.ru/standard

Глэмпинг «Под кронами»


Эко-глэмпинг «Под кронами» расположен в деревне Платунино Талдомского района Московской области.

Уютные домики окружены вековым лесом, что делает это место идеальным для семейного отдыха, романтических путешествий и уединения.

На территории глэмпинга есть всё необходимое для комфортного времяпрепровождения: баня-бочка, горячий чан Фурако, велосипеды для прогулок, игровая площадка и ферма с домашними животными. Любители рыбалки могут отправиться на реку Дубна, которая находится в пяти минутах ходьбы от комплекса.

Фото: podkronami.ru

Глэмпинг «Под небом»


Один из самых изысканных глэмпингов Подмосковья предлагает своим гостям отдых на уровне пятизвёздочного отеля. Стоимость услуг объясняется тем, что питание предоставляется по системе «всё включено», а плата за прокат оборудования и организацию досуга уже включена в стоимость.

Особенность этого глэмпинга заключается в том, что проживание предусмотрено только в сафари-тентах, но каждая палатка оснащена индивидуальным ключом от собственного санузла.

Этот уникальный комплекс расположен в Пушкинском районе и предоставляет своим посетителям возможность насладиться живописными видами и комфортом.

Фото: istockphoto / avtk

Отели и гостиницы в Подмосковье «все включено»


Country Resort


Отель Country Resort расположен в живописном уголке Подмосковья, на берегу реки Дубна в Талдомском районе. Это идеальное место для отдыха всей семьёй, проведения детских праздников, корпоративных мероприятий, деловых встреч и торжественных событий.

Здесь можно насладиться живописными видами, расслабиться и зарядиться положительными эмоциями. Для гостей предлагаются разнообразные развлечения: активные виды спорта, детские игровые комнаты и площадки, а также специальные программы для корпоративных клиентов.

Фото: country-resort.com

Курорт Пересвет Русские Сезоны

Система «всё включено» предлагает гостям отеля завтраки, обеды и ужины в формате шведского стола с разнообразными алкогольными и безалкогольными напитками премиум-класса. В стоимость проживания уже включено неограниченное посещение акватермального комплекса.

Здесь есть аттракционы для взрослых и детей: живописные водопады, мощные противотоки, джакузи, крытые и открытые бассейны.В

Любители спорта и активного отдыха могут воспользоваться прокатом спортивного инвентаря и посетить фитнес-клуб.

Фото: peresvethotel.ru

Конгресс-Oтель Ареал


Отель «Ареал» расположен всего в 17 километрах от Москвы, в экологически чистом районе Подмосковья. Архитектура отеля и ландшафт территории выполнены в альпийском стиле, гармонично вписывающемся в пейзаж соснового бора, окружающего комплекс.

В главном здании отеля находится оздоровительный и спа-центр, в котором есть большой бассейн, спа-кабинет, банный комплекс и тренажёрный зал.

Также здесь расположен главный ресторан отеля, работающий по системе «шведский стол».

Кроме того, в отеле находится развлекательный клуб «Куршевель», где гости могут поиграть в боулинг, бильярд и поучаствовать в анимационных программах.

Фото: areal-hotel.ru

Отель «Яхонты Ногинск»


Гостей отеля ожидают захватывающие виды, превосходный сервис и высококачественное трёхразовое питание в формате шведского стола.

В отеле есть бассейн с водными горками и панорамным видом на озеро.

В стоимость проживания входят трёхразовое питание, посещение крытого бассейна, парковка, аренда спортивного инвентаря, детская комната, посещение зоопарка, а также взрослая и детская анимация и бильярд.

Фото: yahonty.ru

Отель «Царьград»


Любители умиротворённого отдыха могут отдохнуть на пляже, попариться в бане или почитать книгу возле бассейна.

Фанаты спорта оценят занятия на тренажёрах и велосипедные прогулки. Туристам, которые любят узнавать новое, понравятся экскурсии по окрестным усадьбам и монастырям или поездка в Приокско-Террасный заповедник.

В ресторанах «Царьград» подают изысканные блюда из фермерских продуктов с собственной экофермы.

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