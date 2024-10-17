Япония почти в два раза увеличила экспорт в Россию в сентябре

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В сентябре 2024 года Япония увеличила объем экспорта в Россию на 98,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает министерство финансов страны.
Экспорт в Россию составил 33,3 миллиарда иен (223,6 миллиона долларов), тогда как импорт из России вырос лишь на 2,8% и достиг 65,3 миллиарда иен (438,5 миллиона долларов). Япония продолжает развивать экономические отношения с Россией, несмотря на сложную международную обстановку и санкции.
Ранее сообщалось, что процесс импортозамещения продуктов питания и продовольственных товаров в России завершён, жители страны имеют полный доступ к отечественной продукции. Об этом сообщила глава Управления гигиенического воспитания и коммуникационных проектов Роспотребнадзора Екатерина Головкова. Эксперты, проанализировав российский рынок, заявили, что у жителей страны в настоящее время отсутствуют проблемы с доступом к отечественному продовольствию в розничных сетях и продуктовых магазинах.
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Елена Перлова