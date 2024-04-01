В Россию запретили въезжать 69 гражданам Киргизии после теракта в «Крокусе»

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Нескольким десяткам граждан Киргизии запретили въезжать в Россию после теракта в «Крокус сити холле». Об этом сообщил замминистра иностранных дел Киргизии Алмаз Имангазиев.
Отмечается, что ограничения коснулись 69 граждан страны.
С 23 марта многие из них вернулись в Киргизию из аэропортов Москвы. Часть граждан республики находилась в чёрном списке. Другая часть впервые прибыла в Россию, но была выдворена из страны.
По словам Имангазиева, российские правоохранительные органы имеют право не впускать в страну иностранцев, внешность которых не внушает доверия или вызывает опасения.
Киргизское внешнеполитическое ведомство призвало граждан воздержаться от поездок в Россию, если в этом нет острой необходимости. Придерживаться этого требования следует до снятия режима усиленного контроля пропуска через российскую границу.
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С 23 марта многие из них вернулись в Киргизию из аэропортов Москвы. Часть граждан республики находилась в чёрном списке. Другая часть впервые прибыла в Россию, но была выдворена из страны.
Киргизское внешнеполитическое ведомство призвало граждан воздержаться от поездок в Россию, если в этом нет острой необходимости. Придерживаться этого требования следует до снятия режима усиленного контроля пропуска через российскую границу.
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Анастасия Чинкова