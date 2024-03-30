Минтруда Таджикистана фиксирует отток мигрантов из РФ после теракта в «Крокусе»

Надеяться на скорое завершение конфликта на Украине не стоит. Такое мнение выразил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек. Об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном на странице в социальной сети Х.