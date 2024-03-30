Минтруда Таджикистана фиксирует отток мигрантов из РФ после теракта в «Крокусе»

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Власти Таджикистана проводят усиленную работу с трудовыми мигрантами с целью недопущения их вербовки экстремистскими группировками. Об этом сообщил замминистра труда, миграции и занятости населения республики Шахнозу Нодири.
Кроме того, в ведомстве сообщили, что после трагических событий в Подмосковье, наблюдается отток мигрантов из РФ.
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