В «Ростехе» рассказали о популярности российских истребителей Су-57 на Западе
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в эфире Первого канала заявил, что на новейший российский истребитель пятого поколения Су-57 уже поступили иностранные заказы. По его словам, иностранные партнёры проявляют серьёзный интерес к этому перспективному боевому самолету, и есть конкретные заказчики.
Чемезов также отметил, что российское вооружение, включая Су-57, доказало свою эффективность в ходе СВО. Он подчеркнул, что данные достижения укрепляют позиции российского ВПК на мировом рынке.
Тем временем, в Италии выразили сомнения в способности российского Су-57, оснащённого гиперзвуковым оружием, противостоять американской технике, отметив преимущество западных вооружений.
Тем не менее, поступление иностранных заказов свидетельствует о растущем интересе зарубежных клиентов к российской военной технике и потенциалу Су-57 как одного из самых современных истребителей в мире.
Читайте также: