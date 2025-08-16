В «Ростехе» рассказали о популярности российских истребителей Су-57 на Западе

16 августа 2025, 20:19

Чемезов заявил, что на истребители Су-57 поступили иностранные заказы

Фото: iStock/javarman3

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в эфире Первого канала заявил, что на новейший российский истребитель пятого поколения Су-57 уже поступили иностранные заказы. По его словам, иностранные партнёры проявляют серьёзный интерес к этому перспективному боевому самолету, и есть конкретные заказчики.