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В Ростове-на-Дону попавшему под сокращение онкологу предложили вакансию уборщика

19 марта 2024, 20:14
Фото: iStock/firina

Фото: iStock/firina

Врачу-онкологу, который попал под сокращение в поликлинике №14 в Ростове-на-Дону, взамен не предложили ни одной вакансии с медицинской специальностью. Об этом пишет Telegram-канал «Тютина».
О возможном сокращении онкологов канал писал еще в феврале. Тогда сообщалось, что врачам предлагают уволиться или перейти на должности по «немедицинской специальности».

Руководство организации, сообщив врачу о сокращении, предоставило взамен три возможных варианта трудоустройства. Первая вакансия — сотрудник регистратуры в поликлинике с зарплатой 30 тысяч рублей. А остальные две вакансии — уборщик производственных служебных помещений или территории вокруг поликлиники с зарплатой по 25 тысяч рублей. Врачебных должностей в этом перечне нет.


При этом в сообщениях на Telegram-канале «Тютина» обнажается серьезный дефицит врачебных кадров в медцентрах и связанные с этим проблемы. Так, в записи населения на прием к врачебным специалистам нет мест на визит к онкологам вплоть до конца апреля, а к терапевту возможно попасть не раньше 1 апреля.

Ранее сообщалось, что сотрудники скорой помощи в уральской Кушве отказались выйти на работу из-за отсутствия оплаты за стаж и дежурства. Руководство учреждения здравоохранения не принимало никаких мер по решению такой ситуации до саботажа.

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#врачи
#здравоохранение
#трудоустройство
#работа
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Социальную поддержку в Подмосковье получают более 176 тыс. предпенсионеров
19 марта 2024, 21:08

Фото: пресс-служба Мособлдумы

В Подмосковье различные меры социальной поддержки получают более 176 тыс. граждан предпенсионного возраста. Такие данные привёл председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.
«Сейчас различные социальные льготы получают более 176 тыс. предпенсионеров. При этом более 6 тыс. из них являются ветеранами труда. Для граждан предпенсионного возраста в Подмосковье действуют такие меры, как бесплатный проезд на транспорте, компенсации за жилое помещение и капремонт, путёвки в санаторий, изготовление и ремонт зубных протезов и другие. Все эти меры Мособлдума продлила на 2024 год», – уточнил Голубев.
Гражданами предпенсионного возраста считаются мужчины старше 60 лет и женщины старше 55, имеющие страховой стаж для назначения страховой пенсии.

Безработному гражданину могут назначить пенсию на два года раньше пенсионного возраста. Для этого должны одновременно выполнятся следующие условия: у центра занятости нет возможности трудоустроить гражданина; у претендента на досрочную пенсию имеется страховой стаж продолжительностью не менее 25 лет для мужчин и 20 лет – для женщин; безработный набрал необходимое для назначения пенсии количество пенсионных баллов (2024 году это 28,2); безработный уволен из-за ликвидации организации, прекращения деятельности ИП, сокращения работников организации или индивидуального предпринимателя.

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#мособлдума
#пенсии
#андрей голубев
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#социальная поддержка
#подмосковье
#московская область
#предпенсионеры
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Воробьёв: Подмосковье примет более 400 детей и их родителей из Белгородской области
19 марта 2024, 20:43

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В подмосковных оздоровительных лагерях планируют разместить более 400 детей и их родителей из Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Все знают, что сейчас происходит в Белгороде. Мы не можем оставаться в стороне. Наша общая задача – позаботиться о детях, обо всех, кому сейчас особенно нужна наша помощь. Мы готовим детские лагеря, чтобы разместить в них 410 детей и мам с детьми-инвалидами из Белгородской области. Подмосковье с вами!», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил, что власти региона приняли решение вывезти порядка 9 тыс. детей в другие регионы из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Эвакуированы будут маленькие жители Белгорода, Белгородского и Грайворонского районов и Шебекинского округа.

По данным Гладкова, за неделю в результате обстрелов ВСУ в Белгородской области погибли 16 мирных жителей и ещё 98 пострадали.

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В лагере «Литвиново» бесплатно отдохнут 3 тыс. детей участников СВО
#губернатор
#подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
#сво
#дети
#дети-инвалиды
#родители
#лагеря
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В Технопарке открылась неделя высоких технологий и технопредпринимательства
19 марта 2024, 20:11

Фото: Радио 1

18 марта в физтех-лицее Капицы открылась Всероссийская Неделя высоких технологий и технопредпринимательства.
Мероприятие включает в себя мастер-классы, лекции, научные квесты и кейс-турниры, которые пройдут с 18 по 24 марта в 70 регионах России. Участники — школьники, их родители и учителя.

На открытии Недели прошли выступления в формате TED и мастер-классы по техническому творчеству и инженерным специальностям. Спикеры поделились знаниями и опытом в технопредпринимательстве, рассказали о профессии физика-ядерщика и о том, как вести переговоры. Специалисты технопарка лицея организовали уроки по 3D-моделированию и прототипированию, промышленному дизайну, ракетостроению, нейротехнологиям, сити-фермерству, машинному обучению, робототехнике и виртуальной реальности.

«Это мероприятие направлено на то, чтобы помочь школьникам познакомиться с миром высоких технологий и его базовыми понятиями. Ребята благодаря таким неделям могут решить для себя, интересно им это или нет, хотят они стать учеными в этой области или нет», - рассказал Иван Кочетов руководитель направления технологического предпринимательства «Технопарка».

Проект погружает участников в передовые исследования, работу наукоемких производств и дает возможность примерить на себя роль ученого, изобретателя и предпринимателя. В Технопарке расположено 58 лабораторий по шести направлениям – «биохимтех», «цифратех», «мехтех», «квантех», «техпред» и «креативтех».

Фото: Радио 1
«Технопарк замечательный, я здесь впервые и не ожидала, что это такое грандиозное сооружение. Я надеюсь, что для школьников Подмосковья, это действительно хорошая база, где можно получить много дополнительного образования, которое помогает развиваться в разных направлениях, отсутствующих в школьной программе», - отметила Светлана Решетникова директор по стратегическим коммуникациям благотворительного фонда «Сбербанк вклад в будущее».

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#технопарк
#будущее
#неделя
#учёба
#школа
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Транспортный налог предложили отменить в России с 2025 года
19 марта 2024, 19:51

Фото: iStock/Rostislav_Sedlacek

Соответствующий законопроект подготовлен к внесению в Госдуму первым зампредом комитета по бюджету и налогам Александром Ремезковым и главой фракции «Справедливая Россия — за правду» Сергеем Мироновым. Документ размещен в базе данных палаты парламента.
В пояснительной записке к законопроекту сказано, что транспортный налог в России сейчас начисляется некорректно. Сумма налога рассчитывается для автовладельцев в зависимости от мощности двигателя машины, а не срока использования транспортного средства и иных характеристик.

Таким образом, те, кто эксплуатирует автомобиль ежедневно и те, кто выезжает из дома раз в неделю, платят одинаковую сумму. Это несправедливо.

Депутаты считают, что платить нужно за интенсивность и регулярность использования транспортного средства, ведь именно этот фактор становится решающим в оценке, насколько автомобиль способствует износу дорожного полотна при его эксплуатации.

Изменение системы начисления транспортного налога, по мнению авторов законопроекта, приведет к более справедливому распределению покрытия расходов, связанных с развитием дорожной инфраструктуры.

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#транспорт
#налоги
#госдума
#автомобилисты
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Психолог Дугенцова рекомендовала не забирать у детей гаджеты
19 марта 2024, 19:40

Фото: istockphoto.com/franz12

Детский психолог Дарья Дугенцова заявила, что отбирать у детей гаджеты не стоит, поскольку техника способствует их социализации.
«Для них нет отличий в онлайн- и офлайн-общении. Им просто необходимо найти группу людей, с которыми они смогут поддерживать активную коммуникацию. Отбирая телефон, родители лишают ребёнка социальных связей, а обесценивать их общение категорически нельзя», — пояснила в беседе с NEWS.ru Дугенцова.

Она подчеркнула, что из-за потери контактов, друзей и социализации в целом у ребёнка может значительно снизиться самооценка, что очень вредно.

Ранее детский психолог Варвара Никифорова заявляла, что для детей вредны такие компьютерные игры, как шутеры (стрелялки), ужасы, поскольку они могут покалечить психику ребёнка.

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#психолог
#телефон
#родители
#онлайн
#игры
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Названа предварительная причина смерти Уткина
Предварительно, причиной смерти Уткина стала тромбоэмболия легочной артерии
19 марта 2024, 19:33

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Предварительная причина смерти спортивного комментатора и журналиста Василия Уткина — тромбоэмболия легочной артерии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что у журналиста оторвался тромб, после чего он был экстренно госпитализирован. По данным Telegram-канала Baza, медики реанимировали Уткина в течение 16 минут.

Врачам удалось откачать спортивного комментатора, однако вскоре кровообращение опять остановилось, после чего Уткин скончался. Уточняется, что комментатор страдал от заболевания сердечно-сосудистой системы, а в октябре прошлого года ему диагностировали атеросклероз.

Напомним, на 53-м году жизни скончался известный спортивный журналист и телеведущий Василий Уткин, об этом сообщил его коллега Иван Карпов.

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#журналист
#рф
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#медики
#заболевания
#сердце
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В Дубне в этом году модернизируют систему теплоснабжения
19 марта 2024, 18:40

Фото: телеграм-канал Максим Тихомирова

В Дубне к началу отопительного периода 2024-2025 годов планируется выполнить капремонт самых изношенных участков теплосетей. Об этом сообщил глава городского округа Максим Тихомиров.
Речь идёт о теплосетях от ул. 9 Мая до ул. Вокзальной, а также на улицах Вернова, Промышленной и Энтузиастов. Зона ремонта может быть расширена после того, как теплоэнергетики в мае-июне проведут гидравлические испытания.
«И главное, прорабатывается вопрос реконструкции котельной №3 на ул. Тверской. Будет заменён один котёл и установлен дополнительный. Также пройдёт капремонт котельной №1 на ул. Промышленной. Там заменим котёл и кабель резервного питания. Главная задача – обеспечить Дубну надёжным теплоснабжением и свести к минимуму аварийные ситуации», – написал Тихомиров в своём телеграм-канале.
Он напомнил, что в Московской области по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва проводится программа повышения надёжности электроснабжения.

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#губернатор
#подмосковье
#московская область
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Ресторатор Дмитренко заявил о необходимости биржевого формата продажи
19 марта 2024, 18:30

Фото: istockphoto.com/nastya_ph

Специалист рыбодобывающей промышленности и ресторатор Ян Дмитренко заявил, что биржевой формат продажи рыбы необходимо развивать для решения проблем на этом рынке.
«Биржа способна ограничить монополию крупных промышленных хозяйств, которые сейчас могут поставить любую цену на свою продукцию и рынок будет вынужден подстроиться. Такие торги могут стать площадкой для определения национальных ценовых индикаторов на рыбу и морепродукты. В результате на рынке появится независимый регулятор цен», — пояснил в беседе с Газета.ру Дмитренко.

При этом, по его мнению, сам бизнес вполне готов к покупке морепродуктов на конкурентоспособных биржевых торгах.

Ранее руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявлял, что дикая рыба, а также та, что заморожена в море, наиболее качественна, чем аквакультурная.

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#рыба
#торги
#бизнес
#рынок
#биржа
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Эколог Лакустова спрогнозировала рост числа природных катастроф
19 марта 2024, 18:01

Фото: istockphoto.com/Ig0rZh

Директор Фонда поддержки природоохранных и социально значимых проектов «Наш фонд» Ольга Лакустова заявила, что Землю ожидает большее количество природных катастроф, в том числе, из-за потепления.
Так, отмечает специалист на Земле стало жарче, из-за этого тают ледники, поднимается уровень мирового океана, что ведёт к различным катастрофам, таким, например, как цунами. Также это может привести к эрозии почвы и разрушению прибрежных зон.

«Казалось бы, что такое 2°C? Для планеты это означает, что поднимется уровень мирового океана. С 1900 года его уровень поднялся уже на целых 20 см, и этот процесс продолжается ежегодно. Основная причина — таяние ледников из-за повышения температуры на планете. Для России — это проблема, так как она окружена морями и имеет большое количество рек», — прокомментировала в беседе с «Известиями» Лакустова.

Кроме того, она отметила, что с каждым годом число природных бедствий только прирастает.

Ранее начальник отдела мониторинга биоразнообразия ГПБУ «Государственный природоохранный центр» Азамат Кунафин заявил, что составлять карты города для аллергиков бессмысленно, так как во всех районах столицы посажены цветущие растения.

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#эколог
#природа
#катастрофа
#земля
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