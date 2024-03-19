В Ростове-на-Дону попавшему под сокращение онкологу предложили вакансию уборщика

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Врачу-онкологу, который попал под сокращение в поликлинике №14 в Ростове-на-Дону, взамен не предложили ни одной вакансии с медицинской специальностью. Об этом пишет Telegram-канал «Тютина».
О возможном сокращении онкологов канал писал еще в феврале. Тогда сообщалось, что врачам предлагают уволиться или перейти на должности по «немедицинской специальности».
Руководство организации, сообщив врачу о сокращении, предоставило взамен три возможных варианта трудоустройства. Первая вакансия — сотрудник регистратуры в поликлинике с зарплатой 30 тысяч рублей. А остальные две вакансии — уборщик производственных служебных помещений или территории вокруг поликлиники с зарплатой по 25 тысяч рублей. Врачебных должностей в этом перечне нет.
При этом в сообщениях на Telegram-канале «Тютина» обнажается серьезный дефицит врачебных кадров в медцентрах и связанные с этим проблемы. Так, в записи населения на прием к врачебным специалистам нет мест на визит к онкологам вплоть до конца апреля, а к терапевту возможно попасть не раньше 1 апреля.
Ранее сообщалось, что сотрудники скорой помощи в уральской Кушве отказались выйти на работу из-за отсутствия оплаты за стаж и дежурства. Руководство учреждения здравоохранения не принимало никаких мер по решению такой ситуации до саботажа.
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Руководство организации, сообщив врачу о сокращении, предоставило взамен три возможных варианта трудоустройства. Первая вакансия — сотрудник регистратуры в поликлинике с зарплатой 30 тысяч рублей. А остальные две вакансии — уборщик производственных служебных помещений или территории вокруг поликлиники с зарплатой по 25 тысяч рублей. Врачебных должностей в этом перечне нет.
Ранее сообщалось, что сотрудники скорой помощи в уральской Кушве отказались выйти на работу из-за отсутствия оплаты за стаж и дежурства. Руководство учреждения здравоохранения не принимало никаких мер по решению такой ситуации до саботажа.
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Мария Федоровцева