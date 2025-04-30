Сергей Жуков потребовал вернуть ему песни коллектива «Руки вверх»

Сергей Жуков (Фото: Телеграм @sezhukovrv)
Певец Сергей Жуков потребовал вернуть ему композиции группы «Руки вверх», сообщила газета «Аргументы и факты».
Отмечалось, что 5 мая Арбитражный суд столицы рассмотрит иск певца, который требует снять блокировку с фонограмм своих треков на различных площадках. Ограничение наложили по инициативе музыкального издательства «Джем».
Причиной иска выступил скандал после выхода картины о группе «Руки вверх». Руководители «Джема» потребовали запретить фильм, в котором использовались хиты коллектива. В издательстве объявили, что у них тоже имеются смежные права на фонограммы использованных в картине композиций. Но Сергей Жуков записал новые фонограммы для проекта. Из-за этого исполнитель считает требования ответчиков незаконными.
Юрист Евгений Колоколов обратил внимание, что певец может являться автором песен, если он зарегистрирован как правообладатель фонограмм.
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Причиной иска выступил скандал после выхода картины о группе «Руки вверх». Руководители «Джема» потребовали запретить фильм, в котором использовались хиты коллектива. В издательстве объявили, что у них тоже имеются смежные права на фонограммы использованных в картине композиций. Но Сергей Жуков записал новые фонограммы для проекта. Из-за этого исполнитель считает требования ответчиков незаконными.
Юрист Евгений Колоколов обратил внимание, что певец может являться автором песен, если он зарегистрирован как правообладатель фонограмм.
«Авторство истцов может быть оспорено путем подачи соответствующего иска. Его цель — восстановить право лица — автора произведения», — уточнил эксперт.
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Ольга Енгалычева