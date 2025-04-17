Жена солиста «Руки Вверх!» показала редкий снимок мужа с годовалым сыном

Сергей Жуков (РИА Новости/Пелагия Тихонова)
Жена лидера группы «Руки Вверх» Сергея Жукова Регина Бурд показала в соцсетях фотографию мужа с младшим сыном. Бывшая солистка «Сливок» продемонстрировала, как Жуков нянчился с малышом Эваном в самолете.
Пара воспитывает четырех общих детей: 10-летнего Мирона, 14-летнего Энджела, 16-летнюю Нику и годовалого Эвана.
Фото: Instagram*/burdregina
Бурд и Жуков познакомились на совместных гастролях в Армении. По словам исполнителя песни «Крошка моя», девушка вела себя скромно, и он сразу же обратил на нее внимание. Регина тогда не оставила номера, не разрешила проводить себя до дома и отказалась от свидания с кумиром миллионов девушек. Музыкант ухаживал за избранницей десять месяцев и добился-таки первого поцелуя. У Сергея Жукова есть дочь Александра от первого брака.
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*Запрещен в РФ
Фото: Instagram*/burdregina
Бурд и Жуков познакомились на совместных гастролях в Армении. По словам исполнителя песни «Крошка моя», девушка вела себя скромно, и он сразу же обратил на нее внимание. Регина тогда не оставила номера, не разрешила проводить себя до дома и отказалась от свидания с кумиром миллионов девушек. Музыкант ухаживал за избранницей десять месяцев и добился-таки первого поцелуя. У Сергея Жукова есть дочь Александра от первого брака.
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*Запрещен в РФ
Никита Кротов