Сергей Жуков отметил 15-летие своего сына

Сергей Жуков (Фото: Телеграм @sezhukovrv)
Семья Сергея Жукова сегодня отмечает день рождения сына певца. Парню исполнилось 15 лет.
Жуков рассказал, что юноша уже перерос свою мать певицу Регину Бурд. Энджел пошел по стопам родителей и тоже планирует работать в сфере шоу-бизнеса.
Жуков со своей супругой воспитывает четырех общих детей: 10-летнего Мирона, 15-летнего Энджела, 16-летнюю Нику и годовалого Эвана.
Ранее Жуков подал в суд с требованием вернуть ему композиции группы «Руки вверх». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Ты еще так молод и так наивен, но твои кроссовки 44 размера почему-то навевают на нас с мамой грусть. Добрую и теплую. Ты так вырос, родной, но помни, что для нас с мамочкой — ты всегда малыш», — сказал певец.Энджел уже имеет опыт работы в киноиндустрии. Он снялся в роли собственного отца в картине «Артек. Большое путешествие». Юноша пробует свои силы в музыке и играет в театре.
Жуков со своей супругой воспитывает четырех общих детей: 10-летнего Мирона, 15-летнего Энджела, 16-летнюю Нику и годовалого Эвана.
Ранее Жуков подал в суд с требованием вернуть ему композиции группы «Руки вверх». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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