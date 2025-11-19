В Ростовской области начнут проверять паспорта при покупке топлива на АЗС

19 ноября 2025, 14:41

Фото: iStock/simpson33

Прокуратура Ростовской области подготовила законопроект о введении паспортного контроля при покупке бензина и дизельного топлива на автозаправках. Документ опубликован в уведомлении на сайте регионального правительства.