В Ростовской области начнут проверять паспорта при покупке топлива на АЗС
Прокуратура Ростовской области подготовила законопроект о введении паспортного контроля при покупке бензина и дизельного топлива на автозаправках. Документ опубликован в уведомлении на сайте регионального правительства.
Инициативу объясняют необходимостью пресечь продажу топлива несовершеннолетним, не имеющим водительских прав. По информации прокуратуры, подростки часто покупают бензин для питбайков и кроссовых мотоциклов, которые юридически считаются спортивным инвентарём. Несмотря на запрет передвигаться на них по дорогам общего пользования, несовершеннолетние регулярно нарушают правила, создавая угрозу участникам движения и рискуя собственной безопасностью.
Согласно проекту, ограничение не коснётся подростков от 16 лет, которые уже имеют водительское удостоверение. Именно наличие документа будет подтверждать право покупателя приобрести топливо без ограничений.
