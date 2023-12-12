Пять школьников упали в яму с кипятком в Ивановской области

Фото: iStock/Alex Milan
В городе Южа Ивановской области пять школьников упали в яму с кипятком. Об этом сообщает 112.
Отмечается, что трагедия произошла на улице Пушкина по причине того, что тротуар провалился. Пострадавшим подросткам от девяти до шестнадцати лет.
Все пострадавшие получили ожоги площадью от 3–25%. Их госпитализировали.
Как стало известно, за теплосети на провалившемся участке отвечает организация ООО «Тепло людям. Южа». Прокуратура проводит проверку по факту инцидента.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде мужчина поджег себя в магазине «Пятерочка». Его отвезли в больницу с 70% ожогами тела.
Читайте также:
Число израильских военных, погибших в Газе, выросло до 97, пишут СМИ
В Нижнем Новгороде мужчина поджег себя в магазине «Пятерочка»
Замглавы брянской гимназии №5 задержали по подозрению в халатности
Все пострадавшие получили ожоги площадью от 3–25%. Их госпитализировали.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде мужчина поджег себя в магазине «Пятерочка». Его отвезли в больницу с 70% ожогами тела.
Читайте также:
Число израильских военных, погибших в Газе, выросло до 97, пишут СМИ
В Нижнем Новгороде мужчина поджег себя в магазине «Пятерочка»
Замглавы брянской гимназии №5 задержали по подозрению в халатности
Екатерина Коршунова