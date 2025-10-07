Верующим рассказали, куда можно деть пришедшие в негодность крестики
Верующим рассказали, как правильно поступать с пришедшими в негодность освящёнными предметами, в том числе с нательными крестиками. Об этом сообщает «ФедералПресс».
В большинстве крупных храмов и монастырей имеются специальные печи для сожжения старых икон, богослужебных облачений и просфор, которые больше не подлежат реставрации. Такие предметы верующие могут сдать в церковь для надлежащей утилизации.
С освящённой водой ситуация иная: её не рекомендуют выливать в канализацию, чтобы не смешивать с нечистотами. Вместо этого воду советуют вылить под дерево в саду, а ещё лучше — в чистую природную воду, например, реку или озеро.
Что касается металлических крестиков и икон, то их также можно сдать в церковную мастерскую. Повреждённые предметы переплавляют и используют металл для изготовления новых церковных атрибутов. Таким образом святыни получают вторую жизнь и продолжают служить верующим.
