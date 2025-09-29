Достижения.рф

В РПЦ назвали «самый массовый грех на матушке-Руси»

Священник РПЦ Творогов назвал аборты самым страшным грехом в России
Фото: iStock/Anna Eremeeva

Епископ Русской православной церкви Питирим (Творогов) заявил, что искусственное прерывание беременности является «самым массовым грехом на матушке-Руси». Фрагмент его проповеди опубликовал телеграм-канал «Русская община».



Епископ охарактеризовал аборты как расправу над детьми и назвал этот грех самым страшным. При этом он отметил, что в стране активизировалась борьба с ними.

Творогов поддержал такую практику и выступил за ее повсеместное внедрение. В своей проповеди он подчеркнул необходимость дальнейшей работы в этом направлении.

Ранее в РПЦ призвали молиться за власть и рожать, чтобы избежать поднятия пенсионного возраста.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0