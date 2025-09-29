В РПЦ назвали «самый массовый грех на матушке-Руси»
Епископ Русской православной церкви Питирим (Творогов) заявил, что искусственное прерывание беременности является «самым массовым грехом на матушке-Руси». Фрагмент его проповеди опубликовал телеграм-канал «Русская община».
Епископ охарактеризовал аборты как расправу над детьми и назвал этот грех самым страшным. При этом он отметил, что в стране активизировалась борьба с ними.
Творогов поддержал такую практику и выступил за ее повсеместное внедрение. В своей проповеди он подчеркнул необходимость дальнейшей работы в этом направлении.
Ранее в РПЦ призвали молиться за власть и рожать, чтобы избежать поднятия пенсионного возраста.
