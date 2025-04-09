В РПЦ назвали главную ошибку Паши Техника

Паша Техник (Фото: Telegram/pashatechniqueoriginaI)
Умершему рэперу Паше Технику (Павел Ивлев) нельзя было шутить о смерти, устраивая из этого шоу. Свое мнение на этот счет в разговоре с NEWS.ru выразил протоиерей Константин Харитонов.
Собеседник подчеркнул, что напоминать себе о смерти правильно, дабы не совершать грехи. Смерть дана для осмысления жизни, говорит священнослужитель.
Протоиерей добавил, о смерти нужно правильно говорить и думать, чтобы не было страха умирать. Смерть не будет ужасом для того, кто следовал нравственности и совести, заключил Харитонов. Паша Техник практически за год до смерти репетировал собственные похороны в шоу «Прощай, легенда».
Читайте также:
Кристину Асмус выгнали со съемок сериала «Склиф»
Маргарита Суханкина собирается отсудить несколько миллионов у продюсера Литягина
Иосиф Пригожин и Валерия рассказали о новом клипе певицы стоимостью более 8 млн рублей
«…Шутить и устраивать из этого шоу нельзя, тем более так кощунственно. Смерть — это некое таинство нашей жизни, переход в вечность. Кто будет к этому относиться кощунственно, шутить и забавляться с ней, тот может подпасть под ее власть», — сказал Харитонов.
Протоиерей добавил, о смерти нужно правильно говорить и думать, чтобы не было страха умирать. Смерть не будет ужасом для того, кто следовал нравственности и совести, заключил Харитонов. Паша Техник практически за год до смерти репетировал собственные похороны в шоу «Прощай, легенда».
Читайте также:
Кристину Асмус выгнали со съемок сериала «Склиф»
Маргарита Суханкина собирается отсудить несколько миллионов у продюсера Литягина
Иосиф Пригожин и Валерия рассказали о новом клипе певицы стоимостью более 8 млн рублей
Никита Кротов