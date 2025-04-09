Кристину Асмус выгнали со съемок сериала «Склиф»

Кристина Асмус (фото: Instagram* / asmuskristina)
Кристину Асмус со скандалом убрали со съёмок сериала «Склиф», несмотря на то что её роль в проекте — одна из ключевых. Как сообщает Mash, 36-летнюю актрису отстранили из-за постоянных срывов съёмочного графика и напряжённых отношений с коллегами
По данным источников, Асмус создавала на площадке токсичную атмосферу, мешающую рабочему процессу. Она не шла на контакт с командой, в том числе с партнёром по сериалу Матвеем Лыковым, затягивала съёмочные смены, требовала вносить правки в сцены и сценарий в последний момент.
При этом артистка настаивала, чтобы её имя появилось в титрах как креативного продюсера, хотя официально этого статуса не имела.
В конце 2024 года Асмус получила травму, но это не остановило её от активной жизни — вместо съёмок она улетела на Мальдивы, где выкладывала фото с пляжа и боксёрских тренировок, чем ещё больше вызвала негодование у команды проекта.
Пока неизвестно, вернут ли актрису в проект.
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При этом артистка настаивала, чтобы её имя появилось в титрах как креативного продюсера, хотя официально этого статуса не имела.
В конце 2024 года Асмус получила травму, но это не остановило её от активной жизни — вместо съёмок она улетела на Мальдивы, где выкладывала фото с пляжа и боксёрских тренировок, чем ещё больше вызвала негодование у команды проекта.
Пока неизвестно, вернут ли актрису в проект.
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Дайана Хусинова