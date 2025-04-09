Иосиф Пригожин и Валерия рассказали о новом клипе певицы стоимостью более 8 млн рублей

Валерия и Иосиф Пригожин (Фото: Telegram @iosifprigozhin)
Новый клип певицы Валерии на песню «Ураган» снимали в Дубае, а его стоимость превысила восемь миллионов рублей. Об этом рассказала сама артистка и ее супруг Иосиф Пригожин в разговоре с mk.ru.
Клип снимали в ОАЭ, в Шардже, где из-за климата Валерии было сложно работать, однако она успешно справилась со всеми трудностями.
При этом Пригожин признался, что сначала они и вовсе сомневались, стоит ли снимать этот дорогостоящий клип. Всего на съёмки было потрачено порядка 8,5 миллионов рублей.
Ранее Пригожин отметил, что несмотря на аншлаги и высокий интерес к выступлениям, прибыль от концертов Валерии оказывается значительно ниже ожидаемого. По его словам, так происходит из-за подорожания авиаперелётов, логистики и аренды оборудования.
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«Вот сколько нужно, столько и буду пахать. Нужно на жаре, значит, на жаре, на холоде — буду на холоде», — отметила певица.
При этом Пригожин признался, что сначала они и вовсе сомневались, стоит ли снимать этот дорогостоящий клип. Всего на съёмки было потрачено порядка 8,5 миллионов рублей.
Ранее Пригожин отметил, что несмотря на аншлаги и высокий интерес к выступлениям, прибыль от концертов Валерии оказывается значительно ниже ожидаемого. По его словам, так происходит из-за подорожания авиаперелётов, логистики и аренды оборудования.
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Скандалы, драки и обвинения в покушении на убийство: обратная сторона жизни успешного продюсера Иосифа Пригожина
Элина Позднякова