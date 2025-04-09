Маргарита Суханкина собирается отсудить несколько миллионов у продюсера Литягина

Маргарита Суханкина (фото: Instagram* / margarita.sukhankina)
Заслуженная артистка России Маргарита Суханкина подала иск в Замоскворецкий суд Москвы против своего бывшего продюсера Андрея Литягина. Певица обвиняет его в регулярной неуплате вознаграждений за использование её вокала в песнях группы «Мираж», где звучит исключительно её голос, сообщает «СтарХит».
По словам Суханкиной, сумма претензий может превышать 100 миллионов рублей. Однако на данный момент она требует 8 миллионов по двум договорам, которые, как утверждает артистка, были оформлены без её ведома. Предыдущее судебное разбирательство закончилось в её пользу, что стало основанием для нового иска.
Поклонников возмущает тот факт, что Андрей Литягин продолжает уклоняться от выполнения своих финансовых обязательств, оставаясь при этом безнаказанным.
В интернете Маргарите Суханкиной высказывают активную поддержку и желают ей победы в суде.
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«Согласно открытым данным, еще в 2022 году Андрей Литягин покинул пределы России и теперь живет в Прибалтике. При этом Литягин задолжал российскому бюджету более миллиона рублей в виде налогов и других платежей. Несмотря на публичные заявления о миллионных доходах от продажи прав на песни, судебные приставы не могут взыскать с него ни копейки», — сообщает источник.
Поклонников возмущает тот факт, что Андрей Литягин продолжает уклоняться от выполнения своих финансовых обязательств, оставаясь при этом безнаказанным.
«Вся информация об этом находится в открытом доступе на сайте судебных приставов. Получается, что долги были списаны из-за невозможности найти Литягина и его активы. Здесь возникает ряд вопросов. Самый главный из них: насколько обосновано было списание долга из-за невозможности найти денежные средства Литягина?» — не понимают в окружении артистки.
В интернете Маргарите Суханкиной высказывают активную поддержку и желают ей победы в суде.
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Дайана Хусинова