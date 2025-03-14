В РПЦ одобрили идею о запрете рекламы эзотерических услуг

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По словам зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе, в РПЦ поддерживают законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг. Об этом чиновник рассказал РИА Новости.
«Святейший патриарх Кирилл многократно говорил о вреде эзотерических услуг, которые рекламируются и предоставляются без всяких ограничений. Это огромный, многомиллиардный рынок, который позволяет манипуляторам наживаться на разрушении психологического и духовного здоровья наших сограждан. С этой угрозой давно пора что—то делать, в том числе в законодательном плане», — цитирует слова Кипшидзе агентство.
О разработанном законопроекте рассказала депутат Госдумы Нина Останина. Согласно ему, запрету подлежит реклама астрологов, магов, медиумов, хиромантов, тарологов и остальных представителей эзотерических услуг. Основной целью инициативы является защита граждан от психологического и финансового вреда.
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