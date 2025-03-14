В РПЦ одобрили идею о запрете рекламы эзотерических услуг

Недавно певица Светлана Лобода заявила, что наибольший успех и пик её карьеры связан с выступлениями в России. Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов считает, что у бывшей солистки группы «ВИА Гра» мало шансов вернуться с концертами в страну, где она стала популярной.