В РПЦ предложили запретить аборты после девятой недели беременности

23 января 2026, 18:17

Фото: iStock/SabdiZ

Русская православная церковь выступила с инициативой ограничить проведение абортов сроком до девяти недель беременности. Об этом сообщил председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи иерея Фёдор Лукьянов в комментарии ТАСС.