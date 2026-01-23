В РПЦ предложили запретить аборты после девятой недели беременности
Русская православная церковь выступила с инициативой ограничить проведение абортов сроком до девяти недель беременности. Об этом сообщил председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи иерея Фёдор Лукьянов в комментарии ТАСС.
В настоящее время в России медикаментозное прерывание беременности разрешено до шести недель, вакуум-аспирация — до семи недель, хирургическое вмешательство допускается до 12 недель. По мнению Лукьянова, сокращение допустимых сроков может привести к росту рождаемости и снижению числа абортов примерно на 30% в течение года.
Кроме того, представитель РПЦ предложил запретить проведение абортов в частных клиниках, заявив, что в них «часто не соблюдаются требования законодательства». Он также высказался за отказ от выполнения абортов по полису ОМС без медицинских показаний, назвав финансирование таких процедур за счёт бюджетных средств вопросом социальной справедливости, особенно в условиях экономии.
По словам Лукьянова, от проведения абортов уже отказались около 800 частных клиник по всей стране. В 14 регионах, как он утверждает, лицензии на искусственное прерывание беременности сдали все негосударственные медицинские учреждения.
Заместитель председателя синодального отдела РПЦ Вахтанг Кипшидзе в разговоре с «Осторожно Media» отметил, что сокращение сроков проведения абортов является хорошим сигналом для тех, кто верит в ценность человеческой жизни с момента зачатия. При этом он подчеркнул, что в настоящее время речь не идёт о продвижении инициативы через законодателей, однако при дальнейшем развитии этой тенденции обсуждение возможно и в законотворческой плоскости.
Читайте также: