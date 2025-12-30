Достижения.рф

В РПЦ призвали не вешать на елки демонов и чертей

Фото: iStock/Sheviakova kateryna

Для верующих недопустимо украшать новогоднюю елку игрушками с кощунственными изображениями демонов и чертей. Об этом сообщил иеромонах Феодорит (Сеньчуков) в комментарии РИА Новости.



Он пояснил, что ель можно украшать традиционными элементами — шариками, мишурой и различными фигурками, если они не несут в себе демонической символики.

При этом иеромонах отметил, что игрушки с изображением символов Нового года по восточному календарю не представляют опасности, если им не придается духовное или религиозное значение.

Иван Мусатов

