В РПЦ призвали не вешать на елки демонов и чертей
Для верующих недопустимо украшать новогоднюю елку игрушками с кощунственными изображениями демонов и чертей. Об этом сообщил иеромонах Феодорит (Сеньчуков) в комментарии РИА Новости.
Он пояснил, что ель можно украшать традиционными элементами — шариками, мишурой и различными фигурками, если они не несут в себе демонической символики.
При этом иеромонах отметил, что игрушки с изображением символов Нового года по восточному календарю не представляют опасности, если им не придается духовное или религиозное значение.
