В РПЦ ответили, считается ли мастурбация грехом

14 сентября 2025, 19:00

Священник Сильченков: мастурбация допустима только с разрешения духовника

Фото: iStock/laimdota

Священник Игорь Сильченков прокомментировал допустимость мастурбации с точки зрения православной церкви. В своем YouTube-канале он отреагировал на мнение врачей о том, что некоторые проблемы со здоровьем возникают из-за отсутствия интимной жизни.