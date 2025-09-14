В РПЦ ответили, считается ли мастурбация грехом
Священник Игорь Сильченков прокомментировал допустимость мастурбации с точки зрения православной церкви. В своем YouTube-канале он отреагировал на мнение врачей о том, что некоторые проблемы со здоровьем возникают из-за отсутствия интимной жизни.
По словам священника, такие заявления не имеют серьезных подтверждений и часто оказываются домыслами. В качестве примера он привел монахов, которые воздерживаются десятилетиями и не страдают «мужскими болезнями».
Сильченков заявил, что мастурбация для удовольствия или здоровья — грех. При этом он отметил, что есть исключения. Например, если человек сдает медицинские анализы. Также это возможно в рамках судмедэкспертизы в деле об изнасиловании. Однако все должно происходить «без страсти» и с благословения духовника.
