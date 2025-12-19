В РПЦ призвали объяснять детям разницу между Николаем Чудотворцем и Дедом Морозом
Православным детям важно с раннего возраста объяснять, чем образ святителя Николая отличается от сказочных персонажей, чтобы не смешивать веру и вымысел. Об этом заявил председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.
В беседе с «Абзацем» он отметил, что сказка и реальность должны существовать отдельно. Если родители честно объясняют ребёнку, где художественный образ, а где подлинная духовная традиция, это укрепляет доверие в семье. Со временем сказочные истории уходят, а понимание реального мира и веры остаётся, и за такую честность дети впоследствии благодарны взрослым.
Священник подчеркнул, что Николай Чудотворец — реальный святой, почитаемый во всём мире, который, согласно христианской традиции, продолжает помогать людям и после земной жизни. Его особое призвание — поддержка тех, кто оказался в трудной или несправедливой ситуации. Поэтому, считает Лукьянов, детям важно рассказывать правду о святителе Николае, одновременно поясняя, что Дед Мороз относится к сказочным и культурным образам, а не к религиозной реальности.
