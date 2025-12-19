В РПЦ призвали объяснять детям разницу между Николаем Чудотворцем и Дедом Морозом

19 декабря 2025, 09:37

Фото: iStock/Anna Eremeeva

Православным детям важно с раннего возраста объяснять, чем образ святителя Николая отличается от сказочных персонажей, чтобы не смешивать веру и вымысел. Об этом заявил председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.